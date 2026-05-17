Borbély oslavuje s Győrom titul v maďarskej lige: „Úžasný pocit“
Autor TASR
Győr 17. mája (TASR) - Slovenský futbalový tréner Balázs Borbély prežíva príbeh ako z rozprávky. Ešte pred dvoma rokmi vrátil FC ETO Győr do najvyššej maďarskej súťaže, teraz s ním oslavuje majstrovský titul a ukončil sedemročnú hegemóniu Ferencvárosu Budapešť.
Štyridsaťšesťročný kouč prišiel na lavičku tímu v apríli 2024 z Dunajskej Stredy, kde bol asistentom Adriana Guľu a neskôr Xisca Muňoza. Vtedy Győr v záverečnom dueli druhej ligy spečatil postup do najvyššej súťaže na trávniku Ajky. „Ani neviem kde začať. V klube som dva roky. Vtedy sme niečo podobné oslávili v Ajke, ale teraz to môžeme posunúť o triedu vyššie, čo je úžasný pocit,“ uviedol Borbély po majstrovskom triumfe. „Kľúčom k úspechu je možno komunita. Že nie sme len spoluhráči, ale aj priatelia,“ dodal rodák z Dunajskej Stredy.
Győr si zaistil titul v záverečnom 33. kole. V rovnakom čase hral jeho jediný vyzývateľ Ferencváros a aby mal Győr istotu, potreboval zvíťaziť. Na pôde Kisvárdy napokon triumfoval 1:0 gólom Nadira Benboualiho z 10. minúty. Pred tímom z Budapešti, ktorý si poradil so Zalaegerszegom 3:0, obsadil prvú priečku o jediný bod. „Ďakujem majiteľovi klubu, že pri mne stojí, a ďakujem aj hráčom, pretože v tejto sezóne podali úžasný výkon. Keď sme na jar vonku porazili Ferencváros, cítil som, že je len na nás, či nám momentum vydrží do konca sezóny,“ poznamenal Borbély podľa agentúry MTI.
Jeho asistent Zoltán Lipták priznal, že na zisk titulu klub nemyslel až do posledných piatich alebo šiestich kôl. „Potom sme cítili, že to nemôžeme pustiť. Vôbec sme neverili, že Ferencváros stratí nejaké body, takže sme sa sústredili len na to, aby sme zápas v Kisvárde zvládli bez inkasovaného gólu, ak to bude možné, a aspoň raz skórovali,“ povedal Lipták, ktorý bol pri poslednom titule Győru v roku 2013 súčasťou hráčskeho kádra. Z majstrovského triumfu sa teší aj slovenský brankár Samuel Petráš, ktorý zakončil ročník čistým kontom.
Borbélyho tím v lete čaká účasť v 1. predkole Ligy majstrov. Prvé zápasy sú na programe 7. a 8. júla, žreb sa uskutoční 16. júna vo švajčiarskom Nyone.
