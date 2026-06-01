Borbély sa stal novým kormidelníkom Ferencvárosu Budapešť

Slovenský futbalový tréner Balázs Borbély z FC ETO Győr pózuje so zlatou medailou počas osláv majstrovského titulu v najvyššej futbalovej lige v nedeľu 17. mája 2026 v Győri. Foto: TASR/DUNA/MTI

Štyridsaťšesťročný kouč minulý týždeň skončil v majstrovskom FC ETO Győr.

Budapešť 1. júna (TASR) - Slovenský futbalový tréner Balázs Borbély sa stal novým kormidelníkom Ferencvárosu Budapešť. Klub o tom informoval na svojej oficiálnej stránke. Štyridsaťšesťročný kouč minulý týždeň skončil v majstrovskom FC ETO Győr.

Borbély sa po sezóne rozhodol využiť klauzulu v zmluve s Győrom. Pôvodne avizoval záujem o pokračovanie na lavičke, najmä po zisku majstrovského titulu, ktorý bol len piaty v histórii klubu a prvý po 13-ročnom čakaní. Győru tak zabezpečil účasť v predkole Ligy majstrov v sezóne 2026/2027.

Do Ferencvárosu Budapešť prišiel Borbély ako nástupca Íra Robbieho Keanea, ktorý patrí medzi hlavných kandidátov na post hlavného trénera Slovana Bratislava. Štyridsaťpäťročný kormidelník prevzal Ferencváros v januári minulého roka a získal s ním majstrovský titul. V druhej sezóne jeho tím vyhral tamojší pohár a dostal sa do osemfinále Európskej ligy, ale v lige zaostal o jeden bod práve za Győrom a tak sa skončila jeho sedemročná majstrovská séria.

Borbély sa po štyroch rokoch vrátil do klubu, v ktorom odštartoval svoje pôsobenie v Maďarsku. Vo Ferencvárosi zastával funkcie kouča pri tíme do 17 a 19 rokov, neskôr sa zhostil taktovky nad B-tímom. Po sezóne 2021/2022 zamieril do Dunajskej Stredy, kde bol asistent trénera. V Győri bol od apríla 2024, klubu počas tohto obdobia dopomohol k postupu do najvyššej súťaže a účasti v kvalifikácii Konferenčnej ligy.
