< sekcia Šport
Borbélyho Ferencváros zdolal Górnik pod vedením Gašparíka 1:0
Víťazstvo Ferencvárosu zariadil rumunský stredopoliar Marius Corbu.
Autor TASR
Bratislava 6. augusta (TASR) - Futbalisti Ferencvárosu Budapešť zvíťazili v prvom zápase 3. predkola Európskej ligy nad Górnikom Zabrze 1:0. V súboji dvoch slovenských trénerov tak uspel Balázs Borbély na lavičke maďarského tímu, zverenci Michala Gašparíka budú musieť v odvete v Poľsku doháňať gólové manko. Duel je na programe na budúci štvrtok o 19.00 h.
Víťazstvo Ferencvárosu zariadil rumunský stredopoliar Marius Corbu krátko po hodine hry. Do stretnutia zasiahol aj slovenský útočník v drese Górniku Erik Prekop, ktorý odohral 62 minút.
Víťazstvo Ferencvárosu zariadil rumunský stredopoliar Marius Corbu krátko po hodine hry. Do stretnutia zasiahol aj slovenský útočník v drese Górniku Erik Prekop, ktorý odohral 62 minút.
Európska liga - prvé zápasy 3. predkola:
Ferencváros Budapešť - Górnik Zabrze 1:0 (0:0)
/E. Prekop (Górnik) hral do 62. min./
Ferencváros Budapešť - Górnik Zabrze 1:0 (0:0)
/E. Prekop (Górnik) hral do 62. min./