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Borbélyho Ferencváros zdolal Górnik pod vedením Gašparíka 1:0

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Slovenský tréner Balázs Borbély z Ferencvárosu Budapešť sa pozerá pred začiatkom prvého zápasu 3. predkola Európskej ligy Ferencváros Budapešť - Górnik Zabrze v Budapešti v stredu 5. augusta 2026. Foto: TASR/MTI

Víťazstvo Ferencvárosu zariadil rumunský stredopoliar Marius Corbu.

Autor TASR
Bratislava 6. augusta (TASR) - Futbalisti Ferencvárosu Budapešť zvíťazili v prvom zápase 3. predkola Európskej ligy nad Górnikom Zabrze 1:0. V súboji dvoch slovenských trénerov tak uspel Balázs Borbély na lavičke maďarského tímu, zverenci Michala Gašparíka budú musieť v odvete v Poľsku doháňať gólové manko. Duel je na programe na budúci štvrtok o 19.00 h.

Víťazstvo Ferencvárosu zariadil rumunský stredopoliar Marius Corbu krátko po hodine hry. Do stretnutia zasiahol aj slovenský útočník v drese Górniku Erik Prekop, ktorý odohral 62 minút.



Európska liga - prvé zápasy 3. predkola:

Ferencváros Budapešť - Górnik Zabrze 1:0 (0:0)

/E. Prekop (Górnik) hral do 62. min./
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