Bordeaux pre finančné problémy zostúpilo do tretej ligy

Bordeaux 14. júna (TASR) - Francúzsky futbalový klub Girondins Bordeaux vylúčili z druhej najvyššej francúzskej súťaže. Dôvodom sú vysoké dlhy. Šesťnásobný francúzsky majster sa však ešte môže odvolať.



Bordeaux obsadilo v uplynulom ročníku Ligue 1 poslednú 20. priečku a zostúpilo. V utorok ho však riadiaci orgán francúzskych líg (LFP) po finančnom audite potrestal ďalším zostupom a to do tretej ligy.



Juhofrancúzsky klub prevzal pred rokom v lete španielsko-luxemburský podnikateľ Gerard Lopez. Ten v minulosti vlastnil Lille, no z klubu odišiel, keď veritelia začali poukazovať na finančné problémy v klube. Následne v roku 2020 prevzal belgický Mouscron, ktorý v nasledujúcej sezóne zostúpil a o mesiac neskôr zanikol. Správu zverejnila AFP.