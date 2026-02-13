< sekcia Šport
Borguľa sa dostal do stíhačky, ale chcel lepší výsledok
Dvadsaťjedenročný Borguľa nastúpil po chorobe v mixe, kde výrazne zaostal v behu, a po konzultácii s lekárom a trénermi sa rozhodol, že vo vytrvalostných pretekoch štartovať nebude.
Autor TASR
Anterselva 13. februára (TASR) - Jakub Borguľa si postupom do stíhačky na svojej premiérovej zimnej olympiáde splnil cieľ, no s výkonom v piatkovom šprinte nebol spokojný. Hry v Taliansku ho nezastihli v dobrom rozpoložení, keďže ho zasiahla choroba, ktorá následne skomplikovala aklimatizáciu a tá je v jednom z najvyššie položených biatlonových štadiónov na svete veľmi dôležitá.
Dvadsaťjedenročný Borguľa nastúpil po chorobe v mixe, kde výrazne zaostal v behu, a po konzultácii s lekárom a trénermi sa rozhodol, že vo vytrvalostných pretekoch štartovať nebude. Doprial si čas na doliečenie a aklimatizáciu, aby dokázal podať čo najlepší výkon v šprinte v aréna v Anterselve, ktorá je položená až vo výške 1600 metrov nad morom.
V rýchlostných pretekoch minul len jeden terč na stojke, ale so 74. bežeckým časom až do konca tŕpol, či prenikne medzi najlepšiu šesťdesiatku. Nakoniec do stíhačky prekĺzol z 58. miesta. „Vedel som, že s tým, ako teraz behám, bude musieť byť tá streľba dobrá. Na strelnici som sa cítil super, dobre som si to tam ´udýchal´. Prišla však jedna hlúpa chyba na stojke, mrzela ma, ale potom som ešte zaostril na tie zvyšné rany. Vedel som, že to asi bude tesné a do toho posledného kola som dal všetko, čo som mal. Fakt neviem, neviem, či by som to vedel ešte nejako rýchlejšie zabehnúť, keby som to mal zopakovať,“ povedal po pretekoch.
V behu stratil na najrýchlejšieho Johannesa Daleho 2:38,8 minúty, s čím nebol spokojný. „Je to veľa, je to o tých 50 sekúnd viac ako obvykle, keď sa dobre cítim,“ priznal. „A je mi to ľúto, že to takto dopadlo. Ale na to, čo som tu všetko prežil, tak si myslím, že to je ešte dobré. Zajtra si musím oddýchnuť a poriadne zregenerovať do stíhačky.“
Postup do nej bol jeden z hlavných cieľov, ktoré si stanovil pred štartom olympiády. „Je mi ľúto, ako dopadol šprint, ale splnil som si ciele, že som sa dostal na olympiádu a že som sa dostal stíhačky. Som celkom rád, aj keď to tak teraz nevyzerá,“ zhodnotil svoje doterajšie vystúpenie v Anterselve.
/vyslaný redaktor TASR M. Tegza/
