Borguľa štvrtý v pretekoch s hromadným štartom, Pacerová jedenásta

Altenberg 26. januára (TASR) - Slovenský biatlonista Jakub Borguľa skončil štvrtý v nedeľňajších pretekoch s hromadným štartom na 12 km na majstrovstvách Európy juniorov v nemeckom Altenbergu.



Borguľa sa od začiatku pohyboval v najlepšej desiatke, ťažil z výborného bežeckého výkonu, ale aj solídnej streľby. V štyroch streleckých položkách urobil dve chyby. Talentovaný 20-ročný biatlonista zaostal za bronzovým Francúzom Martinom Botetom o dvanásť a pol sekundy. "Som rád, že mi preteky vyšli konečne strelecky a podarilo sa mi to spojiť aj s dobrým behom," uviedol pre slovenskybiatlon.sk. "Som rád, že to vyšlo aspoň na štvrté miesto, hoci škoda veľmi tesného výstrelu na druhej ležke," dodal zverenec trénerov Lukáša Daubnera a Martina Bajčičáka.



Víťazom pretekov sa stal poľský pretekár Grzegorz Galica, ktorý si vybojoval už tretie zlato na šampionáte. Na strelnici spravil tri chyby, ale mal jasne najlepší bežecký čas. Borguľu zdolal o 25 sekúnd. Na štarte boli ešte dvaja slovenskí biatlonisti, z ktorých bol lepší Martin Maťko na 34. pozícii. Šimon Adamov neprišiel do cieľa a Artur Ischakov neštartoval pre chorobu. V rovnakej disciplíne junioriek na 9 km obsadila slovenská biatlonistka Sára Pacerová jedenáste miesto napriek štyrom streleckým chybám. Veronika Michalechová bola 42. a Tamara Molentová skončila na 52. priečke.