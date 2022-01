Boris Becker: Djokovič urobil veľkú chybu, keď sa nezaočkoval

Londýn 7. januára (TASR) - Bývalý tréner Novaka Djokoviča Boris Becker tvrdí, že prvý hráč svetového tenisového rebríčka urobil veľkú chybu, keď sa nedal zaočkovať. Srb je momentálne v karanténnom hoteli v Melbourne a čelí vyhosteniu z Austrálie, kde má obhajovať triumf na Australian Open.



Päťdesiatštyriročný Nemec, sám bývalý hráč sveta číslo jeden, udržuje s Djokovičom stále kontakt. Počas trojročnej spolupráce bol pri šiestich grandslamových tituloch "Noleho". Na očkovanie, resp. ochranu proti COVID-19 má však iný názor ako jeho bývalý zverenec. "V tomto prípade si myslím, že urobil veľkú chybu, keď sa nezaočkoval. Ohrozuje tým aj svoju kariéru a šancu upevniť si pozíciu najlepšieho tenistu histórie," napísal dvojnásobný víťaz Australian Open v stĺpčeku pre britský Daily Mail.



"Štyrikrát som sedel v jeho lóži, keď vyhral Australian Open, takže dobre poznám jeho obrovské kvality ako neuveriteľného športovca. Tiež si myslím, že jeho skvelý charakter sa dá ľahko nepochopiť. Jeho prednosti môžu byť súčasne aj jeho slabosťami. To obrovské odhodlanie, vďaka ktorému vyhral mnoho zápasov, môže spôsobiť aj jeho náchylnosť k tvrdohlavosti. Nie je to len o Austrálii. Žijeme v zložitom svete a žiť život profesionálneho tenistu cestujúceho bez očkovania bude veľmi ťažké. Sú tu pravidlá, ktoré treba akceptovať, či sa to niekomu páči alebo nie. Možno sa raz vrátime do normálneho sveta, ale má už 34 rokov a nezostáva mu veľa času naplniť svoje ciele," dodal.



Na obranu konkurenta sa postavil austrálsky tenista Nick. "Ja som sa nechal zaočkovať kvôli ostatným a maminmu zdraviu. Spôsob, akým však zaobchádzame s Novakom, sa dal zvládnuť lepšie. Celé je to zlé. Titulky novín, meme obrázky na internete. Je jeden z našich najväčších šampiónov, na konci dňa je to však len človek," citovala Kyrgiosa agentúra AFP.