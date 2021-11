Zomrel len 24-ročný slovenský hokejista Boris Sádecký

Bratislava 3. novembra (TASR) - Slovenský hokejista Boris Sádecký zomrel vo veku 24 rokov. V stredu o tom v oficiálnom vyhlásení informoval jeho klub iClinic Bratislava Capitals.



Sádecký skolaboval v piatkovom zápase nadnárodnej súťaže IHL na ľade rakúskeho Dornbirnu a bol vo vážnom stave. "S hlbokým zármutkom v srdciach a ľútosťou oznamujeme úmrtie nášho hráča Borisa Sádeckého. Rodine a priateľom vyjadrujeme hlbokú úprimnú sústrasť. Bližšie informácie v tejto chvíli po konzultácii s Borisovou rodinou nebudeme zverejňovať. Prosíme všetkých o rešpektovanie súkromia rodiny Sádeckých," uviedol riaditeľ klubu Dušan Pašek na fejsbukovej stránke iClinic Bratislava Capitals.



Sádecký ešte v utorok 26. októbra dosiahol hetrik v domácom dueli IHL s Klagenfurtom. V piatok v závere prvej tretiny za stavu 1:0 pre Donrbirn skolaboval a okamžite mu museli poskytnúť zdravotnú pomoc. Vo vážnom stave ho transportovali do nemocnice.



Hokejovo vyrastal v HK Dukla Trenčín, hral aj za HC Slovan Bratislava v nadnárodnej KHL. Slovensko reprezentoval v juniorských kategóriách, účinkoval na MS do 18 i 20 rokov a na konto si pripísal aj jeden štart v A-tíme. "Čoskoro to budú štyri roky od jediného vystúpenia Borisa Sádeckého v mužskej reprezentácii. Na Nemeckom pohári v Augsburgu odohral 10. novembra 2017 duel proti USA. Pri výhre 2:1 korčuľoval vo štvrtej formácii vedľa Mateja Pauloviča a Michala Krištofa," pripomenul web hockeyslovakia.sk. Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH) zároveň na svojej oficiálnej stránke vyjadril úprimnú sústrasť najbližším Borisa Sádeckého. Ten celkovo v slovenskej extralige nastúpil na 239 stretnutí, v ktorých strelil 32 gólov a pridal 60 asistencií. V Kontinentálnej hokejovej lige v 52 dueloch skóroval dvakrát, pridal tri gólové prihrávky. V IHL odohral jedenásť duelov s bilanciou štyri góly a tri asistencie



Vedenie IHL po smutnej správe o úmrtí útočníka iClinic Bratislava Capitals vyjadrilo na oficiálnej stránke súťaže sústrasť jeho rodine, priateľom i spoluhráčom a plánovaný stredajší duel 18. kola medzi Viedňou Capitals a KAC Klagenfurt odložilo na zatiaľ neurčený neskorší dátum.