< sekcia Šport
Borošová obsadila 51. miesto v blitzi, Ševčíková 92. a Rojíčková 98.
Po trinástich kolách sa z prvenstva radovala Holanďanka Eline Roebersová (10 b).
Autor TASR
Monako 9. januára (TASR) - Slovenská šachistka Zuzana Borošová obsadila na piatkových majstrovstvách Európy žien v blitzi 51. priečku, keď získala 7 bodov. Lucia Ševčíková sa umiestnila na 92. mieste so ziskom 5,5 bodu a v Monaku sa predstavila aj Monika Rojíčková, ktorá skončila na 98. pozícii s 5 bodmi. Po trinástich kolách sa z prvenstva radovala Holanďanka Eline Roebersová (10 b).