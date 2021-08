Borrego sa dohodol s Charlotte Hornets na novom viacročnom kontrakte

Charlotte 9. augusta (TASR) - Basketbalový tréner James Borrego sa dohodol s vedením Charlotte Hornets na novom viacročnom kontrakte. Majiteľ klubu NBA legendárny Michael Jordan dal Borregovi dôveru, hoci v uplynulých troch sezónach sa mu so "sršňami" ani raz nepodarilo postúpiť do play off. Hornets sa naposledy predstavili vo vyraďovačke v ročníku 2015/2016. Informovala o tom agentúra AP.