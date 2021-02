Borussia Dortmund dostala pokutu za oslavu víťazstva v derby

Dortmund 22. februára (TASR) - Nemecký futbalový klub Borussia Dortmund zaplatí pokutu za oslavu víťazstva v derby so Schalke 04 (4:0).



Vedenie ligy DFL potrestalo klub za porušenie protiepidemiologických opatrení. Výšku pokuty nezverejnilo, podľa medializovaných informácií je to 75.000 eur, informoval internetový portál spiegel.de.



Dortmund pyká za svojich fanúšikov, ktorí porušili protiepidemiologické opatrenia po zápase so Schalke. Hráčov v Gelsenkirchene čakalo asi 200 priaznivcov pred tréningovým centrom, viacerí nemali rúška ani iné ochranné prostriedky.



Hráči síce po príchode domov nevystúpili z autobusu, ale cez okná sa tešili spoločne s fanúšikmi a niektorí si oslavy natáčali na mobil. Hoci sa prezident klubu Hans-Joachi Watzke zastal hráčov, pripomenul, že pravidlá platia pre všetkých rovnako: "Predstavte si, že sa hráči vrátia po víťaznom zápase domov a tam ich čakajú vysmiati priaznivci. A hráči by len sedeli ako figuríny bez emócií. V každom prípade musíme všetci dodržiavať opatrenia."