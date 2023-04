Borussia Dortmund ponúkla Hummelsovi nový kontrakt na jeden rok

Dortmund 11. apríla (TASR) – Futbalová Borussia Dortmund ponúkla nový kontrakt Matsovi Hummelsovi. Podľa informácií agentúry DPA by mal mať platnosť na jeden rok so zníženým finančným ohodnotením – rovnaké podmienky dostal aj kapitán Marco Reus.



Tridsaťštyriročný obranca pôsobil v Borussi väčšinu svojej kariéry. Do tímu prišiel prvýkrát v roku 2008 na hosťovanie z Bayernu Mníchov. Zotrval do roku 2016 a zaznamenal dva ligové tituly, dva Nemecké poháre a absolvoval aj finále Ligy majstrov v roku 2013. V ňom jeho tím prehral s Bayernom 1:2 a práve tam sa Hummels vrátil po sezóne 2015/16. Po troch rokoch však zamieril naspäť do Dortmundu.