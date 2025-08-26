< sekcia Šport
Borussia Dortmund predĺžila zmluvu s trénerom Nikom Kovačom
Autor TASR
Berlín 26. augusta (TASR) - Nemecký futbalový klub Borussia Dortmund v utorok oznámil predĺženie zmluvy s chorvátskym trénerom Nikom Kovačom do konca sezóny 2026/27.
Bývalý kormidelník Bayernu Mníchov, Eintrachtu Frankfurt a Monaka pôsobí v Dortmunde od januára 2025. Vo zvyšnej časti minulej sezóny sa s Borussiou dostal z 11. na 4. miesto, keď jeho zverenci získali 22 z 24 možných bodov. „Poctivou prácou, jasnými rozhodnutiami a veľkým nadšením chceme pomôcť Borussii Dortmund vrátiť sa k našej niekdajšej sile. Stále máme pred sebou veľa spoločnej práce,“ citovala agentúra AFP vyjadrenie 53-ročného Kovača.
Športový riaditeľ klubu Sebastian Kehl povedal, že bývalý chorvátsky reprezentant pristupuje ku každému zápasu s presvedčením, intenzitou a vášňou. A dodal: „Veríme, že spoločne môžeme nadviazať na úspešnú cestu z ťaženia v závere minulej sezóny.“
Kovač v roku 2018 triumfoval s Frankfurtom v Nemeckom pohári a s Bayernom ovládol v nadchádzajúcom ročníku Bundesligu aj pohár. Zmluvu s Borussiou predĺžil len pár dní po sobotňajšej remíze 3:3 na pôde St. Pauli, keď jeho mužstvo inkasovalo dva góly v záverečných minútach.
