LIGA MAJSTROV: Dortmund zdolal v prvom semifinále PSG 1:0

prvý zápas semifinále Ligy majstrov:



Borussia Dortmund - Paríž St. Germain 1:0 (1:0)



Góly: 36. Füllkrug. Rozhodovali: Taylor - Beswick, Nunn (všetci Angl.), ŽK: Maatsen, Schlotterbeck - Ruiz



Dortmund: Kobel – Ryerson (87. Wolf), Hummels, Schlotterbeck, Maatsen – Can, Sabitzer – Adeyemi (83. Reus), Brandt (87. Nmecha), Sancho – Füllkrug (90.+1 Moukoko)



PSG: Donnarumma – Hakimi, Marquinhos, Hernandez (42. Beraldo), Mendes – Zare-Emery, Vitinha, Ruiz – Dembele, Mbappe, Barcola (65. Kolo Muani)



/M. ŠKRINIAR na lavičke PSG/

Dortmund 1. mája (TASR) - Futbalisti Borussie Dortmund vyhrali v prvom zápase semifinále Ligy majstrov nad Parížom St. Germain 1:0. O jediný gól stretnutia sa v 36. minúte postaral Niclas Füllkrug. Hostia vyšli strelecky naprázdno, v druhom polčase trafili dvakrát žrď domácej bránky. Slovenský obranca Milan Škriniar sedel na lavičke PSG. Odveta je na programe 7. mája v Paríži.Úspešnejší tím z tejto dvojice sa vo finále 1. júna v londýnskom Wembley stretne s víťazom druhého semifinále medzi Bayernom Mníchov a Realom Madrid (prvý zápas 2:2).Parížsky klub v úvodnej štvrťhodine prenechal aktivitu Borussii a brankár Donnarumma musel v 14. minúte prvýkrát zasiahnuť po strele Sabitzera z uhla. Z opatrnej hry sa snažil PSG vymaniť Dembele, ale ani jeho druhý pokus nemieril medzi tri žrde domácej brány. Francúzsky šampión sa osmelil a na chvíľu prebral iniciatívu, pramenila z toho aj nádejná kombinácia Ruiza s Mbappem, k lopte sa však napokon skôr dostal brankár Kobel. Dortmund dal o sebe opäť výraznejšie vedieť až na konci prvej polhodiny, no nádejnú strelu Brandta spoza šestnástky zastavil hlavou Marquinhos. Žlto-čiernym patril záver úvodného dejstva a dočkali sa odmeny - Schlotterbeck parádnym pasom z vlastnej polovice poslal za obranu hostí Füllkruga, ten si loptu prvým dotykom ideálne spracoval a prízemnou strelou zvnútra šestnástky otvoril v 36. minúte skóre. Pri snahe zabrániť mu v tom sa navyše zranil stopér Lucas Hernandez a nahradiť ho musel Beraldo. Zvýrazniť domáci náskok ešte mohol Sabitzer, Donnarumma jeho prudkú strelu z voleja zneškodnil.PSG nemal v prvom polčase ani jednu strelu do priestoru bránky, zmenilo sa to až v 48. minúte - prvý zákrok si brankár domácich Kobel zapísal po pokuse Barcolu z diaľky, no nemal s ním žiadne starosti. O tri minúty neskôr mala Borussia dvakrát veľké šťastie, keď najskôr Mbappe trafil ľavú a o niekoľko sekúnd Hakimi aj pravú žrď domácej bránky. Zvýšená aktivita hostí bola zreteľná, Kobel bol opäť v permanencii pri zakončení Mbappeho a Ruiz v 56. minúte spálil "tutovku", keď po skvelom centri Marquinhosa sám pred brankárom hlavičkoval vedľa. Hralo sa vo vysokom tempe, na druhej strane zblokovala Füllkrugovu strelu defenzíva a ten istý hráč po hodine hry a spätnej prihrávke Sancha volejom zo siedmich metrov prestrelil vo veľkej šanci bránu. Aktívny Füllkrug v 66. minúte hlavičkoval po priamom kope z ľavej strany nad bránu, Kobel zasa o päť minút neskôr reflexívne zabránil vyrovnaniu po strele Dembeleho. Dembele mal na nohe gól aj v 80. minúte, no po prihrávke Hakimiho vystrelil nad bránu a nepresne zakončil o minútu neskôr aj Vitinha. Marquinhos potom zabránil druhému gólu domácich, keď v poslednej chvíli zblokoval zakončenie Brandta a tesnú prehru jeho tímu neodvrátila ani platonická snaha v nadstavení.