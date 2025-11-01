Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Borussia Mönchengladbach zdolala St. Pauli

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Lipsko zdolalo VfB Stuttgart 3:1 a vrátilo sa na druhú priečku za doposiaľ stopercentný Bayern Mníchov.

Autor TASR
Berlín 1. novembra (TASR) - Futbalisti Borussie Mönchengladbach dosiahli prvé víťazstvo v sezóne. V 9. kole nemeckej Bundesligy triumfovali na pôde FC St. Pauli 4:0 aj vďaka dvom gólom Harisa Tabakoviča- Vďaka zisku troch bodov sa v neúplnej tabuľke posunuli na 16. miesto. Lipsko zdolalo VfB Stuttgart 3:1 a vrátilo sa na druhú priečku za doposiaľ stopercentný Bayern Mníchov.



Bundesliga - 9. kolo:

1. FC Heidenheim - Eintracht Frankfurt 1:1 (1:0)

Góly: 32. Zivzivadze - 55. Kristensen



1. FC Union Berlín - SC Freiburg 0:0



FC St. Pauli - Borussia Mönchengladbach 0:4 (0:2)

Góly: 15. a 40. Tabakovič, 75. Machino, 80. Fraulo



FSV Mainz 05 - Werder Brémy 1:1 (1:0)

Góly: 36. Widmer - 85. Stage



RB Lipsko - VfB Stuttgart 3:1 (1:0)

Góly: 45. Chabot (vlastný), 53. Diomande, 90+1. Romulo - 65. Tomas
