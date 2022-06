Bošanský na ME zabojuje o bronz v kladkovom luku

Mníchov 9. júna (TASR) - Slovenský lukostrelec Jozef Bošanský zabojuje na ME v Mníchove o bronz v kladkovom luku. Vo štvrtok postúpil do semifinále, kde prehral s Turkom Yakupom Yildizom až v rozstrele. V sobotu nastúpi proti Robinovi Jaatmovi z Estónska a v prípade úspechu napodobní Denisu Baránkovú, ktorá získala na vlaňajších ME historický bronz v olympijskom luku.



Bošanský zdolal na úvod dňa v šestnásťfinále Nemca Leona Hollasa 148:146, v osemfinále vyradil Dána Stephana Hansena v rozstrele (114:144 - X:9) a vo štvrťfinále zvíťazil nad Turkom Emircanom Haneyom 148:145. V súboji o postup do finále sa po výsledku 145:145 išlo do rozstrelu, v ktorom obaja trafili desiatku, no Yildizov šíp bol bližšie k stredu.



V olympijskom luku jednotlivcov skončili Baránková, Alexandra Longová i Juraj Duchoň v šestnásťfinále. Trojica Baránková, Elena Bendíková a Longová prehrala v osemfinále tímovej súťaže žien s Talianskom, muži v zložení J. Duchoň, Miroslav Duchoň a Ondrej Franců podľahli v rovnakej fáze Švajčiarsku. V tímovej súťaži kladkového luku mužov prehrali Bošanský, Šimon Šedivý a Samuel Zeman medzi najlepšou šestnástkou s Rakúskom.