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Bosman a Mick v prvých pretekoch sezóny vo Winterbergu na 14. mieste
V prvej jazde Bosman s Mickom zaznamenali 13. najrýchlejší čas 43,278. V druhej si pripísali 14. najlepší výkon 43,388.
Autor TASR
Winterberg 28. februára (TASR) - Slovenská sánkarská dvojica Christián Bosman, Bruno Mick obsadila v úvodných pretekoch sezóny Svetového pohára v nemeckom Winterbergu 14. miesto. Na víťaznú lotyšskú dvojicu Mártiňš Bots, Roberts Plúme stratili Slováci v sobotu v súčte dvoch jázd 843 tisícin sekundy.
V prvej jazde Bosman s Mickom zaznamenali 13. najrýchlejší čas 43,278. V druhej si pripísali 14. najlepší výkon 43,388.
V prvej jazde Bosman s Mickom zaznamenali 13. najrýchlejší čas 43,278. V druhej si pripísali 14. najlepší výkon 43,388.
Svetový pohár v nemeckom Winterbergu - dvojice:
muži: 1. Mártiňš Bots, Roberts Plúme (Lot.) 1:25,823 min, (42,931 s /42,892 s), 2. Marcus Müller, Ansel Haugsjaa (USA) +0,046 s (42,971/42,898), 3. Ivan Nagler/Fabian Malleier (Tal.) +0,070 (42,893/43,000), 4. Thomas Steu, Wolfgang Kindl (Rak.) +0,110 (42,963/42,970), 5. Zachary di Gregorio, Sean Hollander (USA) +0,175 (42,977/43,021), 6. Tobias Wendl, Tobias Arlt (Nem.) +0,196 (43,001/43,018),... 14. Christián BOSMAN, Bruno MICK (SR) +0,843 (43,278/43,388)
ženy: 1. Selina Egleová, Lara Michaela Kippová (Rak.) 1:27,103 min (43,560 s/43,543 s), 2. Elisa-Marie Storchová, Pauline Patzová (Nem.) +0,361 s (43,767, 43,697), 3. Chevonne Forganová, Sophia Kirkbyová (USA) +0,454 (43,710/43,847), 4. Andrea Vötterová, Marion Oberhoferová (Tal.) +0,516 (43,791/43,828), 5. Maya Chanová, Sophia Gordonová (USA) +0,585 (43,802/43,886), 6. Melina Fischerová, Magdalena Matschinová (Nem.) +0,607 (43,819/43,891)
muži: 1. Mártiňš Bots, Roberts Plúme (Lot.) 1:25,823 min, (42,931 s /42,892 s), 2. Marcus Müller, Ansel Haugsjaa (USA) +0,046 s (42,971/42,898), 3. Ivan Nagler/Fabian Malleier (Tal.) +0,070 (42,893/43,000), 4. Thomas Steu, Wolfgang Kindl (Rak.) +0,110 (42,963/42,970), 5. Zachary di Gregorio, Sean Hollander (USA) +0,175 (42,977/43,021), 6. Tobias Wendl, Tobias Arlt (Nem.) +0,196 (43,001/43,018),... 14. Christián BOSMAN, Bruno MICK (SR) +0,843 (43,278/43,388)
ženy: 1. Selina Egleová, Lara Michaela Kippová (Rak.) 1:27,103 min (43,560 s/43,543 s), 2. Elisa-Marie Storchová, Pauline Patzová (Nem.) +0,361 s (43,767, 43,697), 3. Chevonne Forganová, Sophia Kirkbyová (USA) +0,454 (43,710/43,847), 4. Andrea Vötterová, Marion Oberhoferová (Tal.) +0,516 (43,791/43,828), 5. Maya Chanová, Sophia Gordonová (USA) +0,585 (43,802/43,886), 6. Melina Fischerová, Magdalena Matschinová (Nem.) +0,607 (43,819/43,891)