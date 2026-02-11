Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 11. február 2026Meniny má Dezider
< sekcia Šport

Bosman s Mickom po úvodnej jazde skončili na 13. mieste

.
Na snímke slovenskí reprezentanti v sánkovaní Christián Bosman a Bruno Mick počas prvej jazdy súťaže dvojíc na zimných olympijských hrách v Cortine d'Ampezzo v stredu 11. februára 2026. Foto: TASR/SOŠV - Andrej Galica

Reprezentanti USA odsunuli o tri tisicíny na druhú priečku Rakúšanov Thomasa Steua s Wolfgangom Kindlom.

Autor TASR
Cortina d'Ampezzo 11. februára (TASR) - Slovenskí sánkari Christián Bosman s Brunom Mickom figurovali po úvodnej jazde súťaže dvojíc na ZOH 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo na 13. mieste. Juniorskí vicemajstri sveta zaostali v olympijskej premiére za najrýchlejším americkým tandemom Marcus Mueller, Ansel Haugsjaa o 0,639 s.

Reprezentanti USA odsunuli o tri tisicíny na druhú priečku Rakúšanov Thomasa Steua s Wolfgangom Kindlom. Tretí boli domáci Taliani Emanuel Rieder so Simonom Kainzwaldnerom (+0,017). Trojnásobným obhajcom olympijského zlata Nemcom Tobiasovi Wendlovi s Tobiasom Arltom patrila po prvej z dvoch jázd v ľadovom koryte v Cortine až piata pozícia.
.

Neprehliadnite

VEĽKÝ OLYMPIJSKÝ PREHĽAD: Streda 11. februára

Zomrel svedok holokaustu i priamy účastník SNP Otto Šimko

Prezident: O. Šimko svojím životom symbolizoval odvahu i dôstojnosť

POLÍCIA VYZÝVA: Príďte si pre svoju päťstoeurovku, je pravá