Bosman s Mickom po úvodnej jazde skončili na 13. mieste
Autor TASR
Cortina d'Ampezzo 11. februára (TASR) - Slovenskí sánkari Christián Bosman s Brunom Mickom figurovali po úvodnej jazde súťaže dvojíc na ZOH 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo na 13. mieste. Juniorskí vicemajstri sveta zaostali v olympijskej premiére za najrýchlejším americkým tandemom Marcus Mueller, Ansel Haugsjaa o 0,639 s.
Reprezentanti USA odsunuli o tri tisicíny na druhú priečku Rakúšanov Thomasa Steua s Wolfgangom Kindlom. Tretí boli domáci Taliani Emanuel Rieder so Simonom Kainzwaldnerom (+0,017). Trojnásobným obhajcom olympijského zlata Nemcom Tobiasovi Wendlovi s Tobiasom Arltom patrila po prvej z dvoch jázd v ľadovom koryte v Cortine až piata pozícia.
