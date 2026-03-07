< sekcia Šport
Bosman s Mickom prvýkrát v Top ten, v Altenbergu boli na 8.mieste
Autor TASR
Altenberg 7. marca (TASR) - Slovenskí sánkari Christián Bosman s Brunom Mickom sa prvýkrát v kariére dostali vo Svetovom pohári do elitnej desiatky. Na záverečnom podujatí prestížneho seriálu v nemeckom Altenbergu skončili v súťaži dvojíc na 8. mieste so stratou 0,724 s na víťazných Rakúšanov Thomasa Steua s Wolfgangom Kindlom.
Ich doterajším maximom boli dve jedenáste priečky z podujatí vo Winterbergu a Sigulde. Juniorskí vicemajstri sveta tak splnili cieľ, ktorý si dali po návrate zo ZOH v Miláne a Cortine d´Ampezzo. Z celkového víťazstva v SP sa napriek neúčasti v Altenbergu tešili trojnásobní olympijskí šampióni Nemci Tobias Wendl s Tobiasom Arltom. Bosman s Mickom obsadili vo svojej prvej sezóne 14. miesto so ziskom 271 bodov.
SP v sánkovaní - záverečné podujatie v nemeckom Altenbergu muži - dvojice:
1. Thomas Steu, Wolfgang Kindl (Rak.) 1:22,754 min (41,149+ 41,605), 2. Juri Thomas Gatt, Riccardo Martin Schöpf (Rak.) +0,126 (41,297+41,583), 3. Toni Eggert, Florian Müller (Nem.) +0,150 (41,291+41,613)...8. Christián BOSMAN, Bruno MICK (SR) +0,724 (41,688+41,790)
1. Tobias Wendl, Tobias Arlt (Nem.) 636 bodov, 2. Steu, Kindl 605, 3. Gatt, Schöpf 599...14. BOSMAN, MICK 271
