Bosman s Mickom strieborní, od zlata ich delila tisícina sekundy

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Bosman s Mickom (členovia TJ Vysoké Tatry a VŠC Dukla Banská Bystrica pod trénerským vedením Jaroslava Slávika) sú dvojnásobní juniorskí majstri Európy a predstavia sa aj na blížiacich sa ZOH.

Altenberg 31 januára (TASR) - Slovenskí sánkari Christián Bosman a Bruno Mick získali na juniorských MS v nemeckom Altenbergu striebro v súťaži dvojíc. Iba o tisícinu sekundy zaostali po dvoch jazdách za domácim nemeckým tandemom Louis Grünbeck a Maximilian Kührt. Tretí skončili Taliani Philipp Brunner, Manuel Weissensteiner (+0,019).

Bosman s Mickom (členovia TJ Vysoké Tatry a VŠC Dukla Banská Bystrica pod trénerským vedením Jaroslava Slávika) sú dvojnásobní juniorskí majstri Európy a predstavia sa aj na blížiacich sa ZOH v Miláne a Cortine d´Ampezzo, pripomenul portál olympic.sk. Na oboch čaká v tobogane Eugenia Montiho v Cortine d´Ampezzo premiérový olympijský štart 11. februára.
