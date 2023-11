Bosna a Hercegovina odohrá zápas proti Slovákom bez Džeka aj Pjaniča

Sarajevo 11. novembra (TASR) - Futbalová reprezentácia Bosny a Hercegoviny odohrá záverečné dva zápasy kvalifikácie ME 2024 proti Luxembursku a Slovensku bez opôr Edina Džeka a Miralema Pjaniča.



"Edin nás požiadal, aby sme ho šetrili, preto sme sa dohodli, že tieto stretnutia vynechá. Miralem bude chýbať pre zranenie priťahovača svalu," uviedol pre portál Sarajevo Times hlavný tréner Savo Miloševič.



Bosne patrí v kvalifikačnej J-skupine 5. miesto so ziskom deviatich bodov a Balkánci sú už bez šance dosiahnuť na postupové priečky. Na EURO sa však môžu prebojovať cez play off B-divízie Ligy národov. "V dueloch proti Luxembursku a Slovensku si chceme vyskúšať iné varianty a pripraviť sa čo najlepšie na baráž, ktorá nás čaká v marci," dodal 50-ročný kouč.