Bosna a Hercegovina postúpila do osemfinále, Francúzsko zvíťazilo
Francúzsko deklasovalo na záver skupinovej fázy v D-skupine v poľských Katoviciach Island 114:74.
Autor TASR
Bratislava 4. septembra (TASR) - Basketbalisti Bosny a Hercegoviny si na majstrovstvách Európy zahrajú v osemfinále, v stretnutí o zotrvanie na záverečnom turnaji zvíťazili v C-skupine v cyperskom Limassole nad Gruzínskom 84:76.
ME basketbalistov:
C-skupina (Limassol/Cypr.)
Bosna a Hercegovina - Gruzínsko 84:76 (47:35)
najviac bodov: Nurkič 20 (12 doskokov) a Roberson po 15, Lazič 13 - Mamukelašvili 20, Baldwin 18, Bitadze 15
D-skupina (Katovice/Poľ.)
Francúzsko - Island 114:74 (66:34)
najviac bodov: Risacher 15, Okobo 14, Jaiteh 13 - Hermannsson 15, Fridriksson 10, Henningsson a Thrastarson po 9
Francúzsko deklasovalo na záver skupinovej fázy v D-skupine v poľských Katoviciach Island 114:74.
