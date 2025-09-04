Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Bosna a Hercegovina postúpila do osemfinále, Francúzsko zvíťazilo

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR - Henrich Mišovič

Francúzsko deklasovalo na záver skupinovej fázy v D-skupine v poľských Katoviciach Island 114:74.

Autor TASR
Bratislava 4. septembra (TASR) - Basketbalisti Bosny a Hercegoviny si na majstrovstvách Európy zahrajú v osemfinále, v stretnutí o zotrvanie na záverečnom turnaji zvíťazili v C-skupine v cyperskom Limassole nad Gruzínskom 84:76.

ME basketbalistov:

C-skupina (Limassol/Cypr.)

Bosna a Hercegovina - Gruzínsko 84:76 (47:35)

najviac bodov: Nurkič 20 (12 doskokov) a Roberson po 15, Lazič 13 - Mamukelašvili 20, Baldwin 18, Bitadze 15




D-skupina (Katovice/Poľ.)

Francúzsko - Island 114:74 (66:34)

najviac bodov: Risacher 15, Okobo 14, Jaiteh 13 - Hermannsson 15, Fridriksson 10, Henningsson a Thrastarson po 9
.

