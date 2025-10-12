< sekcia Šport
Bosna a Hercegovina zvíťazila v prípravnom dueli nad Maltou 4:1
Malta - Bosna a Hercegovina 1:4 (0:1).
Autor TASR
Bratislava 12. októbra (TASR) - Futbalisti Bosny a Hercegoviny zvíťazili v nedeľňajšom prípravnom dueli nad Maltou 4:1. O dva góly balkánskeho tímu sa postaral Haris Tabakovič, ďalšie pridali Amar Memič a Nail Omerovič.
prípravný medzištátny zápas:
Góly: 60. Mbong (z 11 m) - 53. a 84. Tabakovič, 16. Memič, 86. Omerovič
