Bosna a Hercegovina zvíťazila v prípravnom dueli nad Maltou 4:1

Autor TASR
Bratislava 12. októbra (TASR) - Futbalisti Bosny a Hercegoviny zvíťazili v nedeľňajšom prípravnom dueli nad Maltou 4:1. O dva góly balkánskeho tímu sa postaral Haris Tabakovič, ďalšie pridali Amar Memič a Nail Omerovič.



prípravný medzištátny zápas:

Malta - Bosna a Hercegovina 1:4 (0:1)

Góly: 60. Mbong (z 11 m) - 53. a 84. Tabakovič, 16. Memič, 86. Omerovič
