Bosniansky obranca Šuvalija je novou posilou Zlatých Moraviec

Zlaté Moravce 31. augusta (TASR) - Bosniansky futbalový obranca Alden Šuvalija sa stal novou posilou fotunaligového klubu FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble. Dvadsaťročný rodák zo Sarajeva si prešiel mládežníckymi reprezentáciami Bosny a Hercegoviny do 17 a do 19 rokov.



Do Zlatých Moraviec prichádza zatiaľ na polročné hosťovanie z 1. FC Slovácko. So štvrtým tímom českej Fortuna ligy a víťazom Mol Cupu podpísal trojročný kontrakt, vzápätí smeroval k Žitave. "V letnej príprave som odohral prípravný zápas v drese Slovácka, tam sa to všetko začalo. Všimol si ma tréner ViOnu. Následne sa mi ozvali z klubu. Už som bol ale dohodnutý na zmluve so Slováckom. Napokon to vypálilo tak, že to vyšlo aspoň na hosťovanie,” uviedol Šuvalija pre oficiálny klubový web Zlatých Moraviec..



Odchovanec FK Sarajevo, ktorý pôsobil aj v NK Novi Grad a Vitorii Guimaraes U23, sa v Zlatých Moravciach pomaly udomácňuje. "Kolektív hráčov sa mi páči. Stephano Almeida mi veľa pomáha. Tiež hrával kedysi v Portugalsku ako ja, takže sa máme o čom rozprávať. Veľa komunikujem aj s Tomčem Grozdanovskim, taktiež mi to tu uľahčuje,” dodal Šuvalija-