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Bosniansky útočník Tabakovič prestúpil z Hoffenheimu do Salzburgu

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Takmer dvojmetrový Tabakovič už v Rakúsku pôsobil, keď v minulosti nastupoval za Austriu Lustenau a Austriu Viedeň.

Autor TASR
Salzburg 11. júla (TASR) - Bosniansky futbalový reprezentant Haris Tabakovič prestúpil z nemeckého klubu TSG Hoffenheim do Red Bull Salzburg. Tridsaťdvaročný útočník podpísal s tretím tímom uplynulej sezóny najvyššej rakúskej súťaže trojročný kontrakt.

Takmer dvojmetrový Tabakovič už v Rakúsku pôsobil, keď v minulosti nastupoval za Austriu Lustenau a Austriu Viedeň. V uplynulom ročníku pôsobil kmeňový hráč Hoffenheimu v konkurenčnom Mönchengladbachu, kde v 32 ligových stretnutiach nastrieľal 12 gólov. Tabakovič si zahral aj na prebiehajúcich MS v USA, Kanade a Mexiku, keď nastúpil na 15 minút v neúspešnom šestnásťfinále svojho tímu proti USA (0:2).

Hľadali sme hráča, ktorý by zapadol do konkrétneho profilu pre pozíciu stredného útočníka. Vďaka svojim vodcovským schopnostiam, skúsenostiam a fyzickým parametrom dodá nášmu mladému tímu dôležitý impulz,“ citovala športového riaditeľa klubu Marcusa Manna agentúra APA.
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