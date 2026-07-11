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Bosniansky útočník Tabakovič prestúpil z Hoffenheimu do Salzburgu
Takmer dvojmetrový Tabakovič už v Rakúsku pôsobil, keď v minulosti nastupoval za Austriu Lustenau a Austriu Viedeň.
Autor TASR
Salzburg 11. júla (TASR) - Bosniansky futbalový reprezentant Haris Tabakovič prestúpil z nemeckého klubu TSG Hoffenheim do Red Bull Salzburg. Tridsaťdvaročný útočník podpísal s tretím tímom uplynulej sezóny najvyššej rakúskej súťaže trojročný kontrakt.
Takmer dvojmetrový Tabakovič už v Rakúsku pôsobil, keď v minulosti nastupoval za Austriu Lustenau a Austriu Viedeň. V uplynulom ročníku pôsobil kmeňový hráč Hoffenheimu v konkurenčnom Mönchengladbachu, kde v 32 ligových stretnutiach nastrieľal 12 gólov. Tabakovič si zahral aj na prebiehajúcich MS v USA, Kanade a Mexiku, keď nastúpil na 15 minút v neúspešnom šestnásťfinále svojho tímu proti USA (0:2).
„Hľadali sme hráča, ktorý by zapadol do konkrétneho profilu pre pozíciu stredného útočníka. Vďaka svojim vodcovským schopnostiam, skúsenostiam a fyzickým parametrom dodá nášmu mladému tímu dôležitý impulz,“ citovala športového riaditeľa klubu Marcusa Manna agentúra APA.
Takmer dvojmetrový Tabakovič už v Rakúsku pôsobil, keď v minulosti nastupoval za Austriu Lustenau a Austriu Viedeň. V uplynulom ročníku pôsobil kmeňový hráč Hoffenheimu v konkurenčnom Mönchengladbachu, kde v 32 ligových stretnutiach nastrieľal 12 gólov. Tabakovič si zahral aj na prebiehajúcich MS v USA, Kanade a Mexiku, keď nastúpil na 15 minút v neúspešnom šestnásťfinále svojho tímu proti USA (0:2).
„Hľadali sme hráča, ktorý by zapadol do konkrétneho profilu pre pozíciu stredného útočníka. Vďaka svojim vodcovským schopnostiam, skúsenostiam a fyzickým parametrom dodá nášmu mladému tímu dôležitý impulz,“ citovala športového riaditeľa klubu Marcusa Manna agentúra APA.