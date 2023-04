Boston a Carolinu delí jeden triumf od postupu, Edmonton otočil z 0:3

NHL - 1. kolo play off:



štvrťfinále Východnej konferencie - 4. zápasy:



New York Islanders - Carolina Hurricanes 2:5



/stav série: 1:3/







Florida Panthers - Boston Bruins 2:6



/stav série: 1:3/







štvrťfinále Západnej konferencie - 4. zápasy:



Minnesota Wild - Dallas Stars 2:3



/stav série: 2:2/



Los Angeles Kings - Edmonton Oilers 4:5 pp



/stav série: 2:2/

New York 24. apríla (TASR) - Hokejisti Bostonu Bruins zvíťazili vo štvrtom stretnutí 1. kola play off NHL na ľade Floridy Panthers 6:2. Štyri body za dva góly a dve asistencie si pripísal útočník Taylor Hall. V sérii na štyri víťazné zápasy vedie jeho tím 3:1.V ďalšom stretnutí Východnej konferencie zvíťazila Carolina Hurricanes v New Yorku nad domácimi Islanders 5:2 a rovnako ako Boston ju delí jeden triumf od postupu. Fínsky útočník Sebastian Aho zaznamenal v drese hostí tri body za gól a dve asistencie.Edmonton Oilers prehrával na ľade Los Angeles Kings 0:3 a v tretej tretine 3:4, napokon však zvíťazil 5:4 po predĺžení a vyrovnal stav série na 2:2. V 71. minúte rozhodol o výhre kanadského tímu Zach Hyman. Rovnaký stav 2:2 je v sérii medzi Minnesotou Wild a Dallasom Stars.