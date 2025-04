Boston a Indiana postúpili do semifinále konferencie

NBA - play off, 1. kolo:



štvrťfinále Východnej konferencie, piate zápasy:



New York - Detroit 103:106



/stav série: 3:2/







Boston - Orlando 120:89



/konečný stav série: 4:1, Boston postúpil do semifinále konferencie/







Indiana - Milwaukee 119:118 pp



/konečný stav série: 4:1, Indiana postúpila do semifinále konferencie/







štvrťfinále Západnej konferencie, piaty zápas:



Denver - Los Angeles Clippers 131:115



/stav série: 3:2/

New York 30. apríla (TASR) - Basketbalisti Bostonu a Indiany postúpili do semifinále Východnej konferencie NBA. Obhajcovia titulu si v noci na stredu v piatom stretnutí štvrťfinále poradili s Orlandom 120:89, Pacers zvládli drámu s Milwaukee 119:118 po predĺžení. Oba víťazné tímy uspeli v sérii 4:1 na zápasy.Detroit vyhral na palubovke New Yorku 106:103 a znížil stav série na východe na 2:3. Denver sa priblížil k postupu do semifinále Západnej konferencie, keď zdolal Los Angeles Clippers 131:115 a vedie 3:2 na zápasy.