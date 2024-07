Boston angažoval útočníka Lindholma a obrancu Zadorova

New York 1. júla (TASR) - Klub NHL Boston Bruins angažoval krátko po otvorení trhu s voľnými hráčmi útočníka Eliasa Lindholma a obrancu Nikitu Zadorova. Informovala o tom oficiálna webstránka zámorskej hokejovej profiligy.



Dvadsaťdeväťročný švédsky center podpísal sedemročnú zmluvu v hodnote 7,75 milióna dolárov ročne. Lindholm odštartoval predchádzajúcu sezónu v drese Calgary, odohral 49 duelov s bilanciou 9+23. Neskôr ho Flames vymenili do Vancouveru. Za Canucks nastúpil v základnej časti v 26 zápasoch a získal 12 bodov (6+6), v play off si v 13 stretnutiach pripísal päť gólov a päť asistencií.



Ruský bek podpísal s Bruins šesťročný kontrakt s ročným platom 5 miliónov dolárov. Zadorov rovnako ako Lindholm hral v úvode ročníka za Flames a potom sa presunul do Vancouveru. V dlhodobej časti získal 20 bodov v 75 dueloch, vo vyraďovacej časti mal v 13 dueloch bilanciu 4+4.