Boston atakoval hranicu 150 bodov,Oklahoma zdolala Denver po predĺžení

Útočník Brooklyn Nets Grant Nelson (vľavo) útočí na kôš proti centru Boston Celtics Luka Garza (52) počas druhej polovice basketbalového zápasu NBA v piatok 27. februára 2026 v Bostone. Foto: TASR/AP

Úradujúci šampión súťaže Oklahoma City Thunder zdolal Denver Nuggets 127:121 po predĺžení.

New York 28. februára (TASR) - Basketbalisti Bostonu Celtics zvíťazili v stretnutí zámorskej NBA nad Brooklynom Nets jednoznačne 148:111. Bolo to ich ôsme víťazstvo z desiatich stretnutí a naďalej sú na druhom mieste tabuľky Východnej konferencie. Na triumfe malo výrazný podiel trio Payton Pritchard, Nikola Vučevič a Jaylen Brown, každý z nich mal na konte minimálne 22 bodov.

Úradujúci šampión súťaže Oklahoma City Thunder zdolal Denver Nuggets 127:121 po predĺžení. Po deväťzápasovej absencii sa vrátil do domácej zostavy rozohrávač Shai Gilgeous-Alexander, k triumfu pomohol 36 bodmi a 9 asistenciami. Oklahoma je na čele Západnej konferencie.



NBA - výsledky:

Detroit - Cleveland 122:119 pp, Boston - Brooklyn 148:111, Milwaukee - NY Knicks 98:127, Dallas - Memphis 105:124, Oklahoma - Denver 127:121 pp
