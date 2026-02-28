< sekcia Šport
Boston atakoval hranicu 150 bodov,Oklahoma zdolala Denver po predĺžení
Úradujúci šampión súťaže Oklahoma City Thunder zdolal Denver Nuggets 127:121 po predĺžení.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
New York 28. februára (TASR) - Basketbalisti Bostonu Celtics zvíťazili v stretnutí zámorskej NBA nad Brooklynom Nets jednoznačne 148:111. Bolo to ich ôsme víťazstvo z desiatich stretnutí a naďalej sú na druhom mieste tabuľky Východnej konferencie. Na triumfe malo výrazný podiel trio Payton Pritchard, Nikola Vučevič a Jaylen Brown, každý z nich mal na konte minimálne 22 bodov.
Úradujúci šampión súťaže Oklahoma City Thunder zdolal Denver Nuggets 127:121 po predĺžení. Po deväťzápasovej absencii sa vrátil do domácej zostavy rozohrávač Shai Gilgeous-Alexander, k triumfu pomohol 36 bodmi a 9 asistenciami. Oklahoma je na čele Západnej konferencie.
Úradujúci šampión súťaže Oklahoma City Thunder zdolal Denver Nuggets 127:121 po predĺžení. Po deväťzápasovej absencii sa vrátil do domácej zostavy rozohrávač Shai Gilgeous-Alexander, k triumfu pomohol 36 bodmi a 9 asistenciami. Oklahoma je na čele Západnej konferencie.
NBA - výsledky:
Detroit - Cleveland 122:119 pp, Boston - Brooklyn 148:111, Milwaukee - NY Knicks 98:127, Dallas - Memphis 105:124, Oklahoma - Denver 127:121 pp
Detroit - Cleveland 122:119 pp, Boston - Brooklyn 148:111, Milwaukee - NY Knicks 98:127, Dallas - Memphis 105:124, Oklahoma - Denver 127:121 pp