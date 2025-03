Boston Celtics chcú kúpiť za rekordnú sumu 6,1 miliardy dolárov

Boston 20. marca (TASR) - Americký basketbalový klub Boston Celtics bude mať pravdepodobne nového majiteľa. Podľa agentúry AP sa ho chystá kúpiť spoločnosť Symphony Technology Group (STG) za rekordnú sumu 6,1 miliardy dolárov.



V prípade uskutočnenia dohody by išlo o najvyššiu sumu v histórii amerických profesionálnych súťaží. Doterajší rekord držal klub NFL Washington Commanders, ktorý v roku 2023 kúpil americký podnikateľ Josh Harris za 6,05 miliardy. Úradujúcich šampiónov NBA momentálne vlastní spoločnosť Boston Basketball Partners, ktorá minulé leto oznámila, že má v úmysle predať väčšinu akcií.



Riaditeľom kalifornskej spoločnosti Symphony Technology Group je magnát Bill Chisholm. Do novej vlastníckej skupiny patria aj bostonskí podnikatelia Bruce Beal a Rob Hale, ktorý je súčasným akcionárom Celtics. "Keďže som vyrastal na severnom pobreží a navštevoval školu v New England, celý život som skalný fanúšik Celtics. Chápem dôležitosť tejto organizácie pre mesto Boston a úlohu, ktorú v tejto komunite zohráva. Je iná, ako v ktoromkoľvek inom meste USA. Mám zodpovednosť voči fanúšikom a som pripravený na túto výzvu," uviedol vo vyhlásení Chisholm.



Dohoda predpokladá dvojdielny predaj. V rámci neho by Chisholm získal najmenej 51 percent akcií po schválení Radou guvernérov NBA, ku ktorému by mohlo dôjsť už v lete. Súčasní majitelia majú možnosť ponechať si zvyšok svojich akcií až do roku 2028. Rekordná suma zaplatená za basketbalový tím z NBA bola 4 miliardy USD. Matt Ishbia zaplatil pred dvoma rokmi túto sumu za kúpu Phoenix Suns.