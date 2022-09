Boston Celtics suspendoval vlastného trénera Udoku na celú sezónu

Boston 23. septembra (TASR) - Tréner basketbalistov Bostonu Celtics Ime Udoka dostal od vlastného tímu ročný dištanc. Finalista uplynulého ročníka NBA mu ho udelil za porušenie klubovej politiky.



Udoka pyká za nadviazanie milostného vzťahu s členkou realizačného tímu Celtics. Štyridsaťpäťročnému koučovi nepomohlo ani zverejnenie informácie, že vzťah začal až po odlúčení od dlhoročnej partnerky, ktorou donedávna bola herečka Nia Longová. "Chcel by som sa ospravedlniť hráčom, fanúšikom a mojej rodine za to, že som ich sklamal. Je mi ľúto, že som klub doviedol do tejto situácie. Rozhodnutie tímu akceptujem. K rešpektu k všetkým zúčastneným sa zdržím ďalších komentárov," zverejnil Udoka v stanovisku, ktoré cituje aj AFP.



Bývalý krídelník Udoka hneď vo svojej prvej sezóne v pozícii hlavného trénera priviedol Boston do finále NBA. Predtým dlhé roky pôsobil ako asistent trénera Gregga Popovicha v San Antoniu Spurs i americkej reprezentácii, s ktorou získal na OH v Tokiu zlato.