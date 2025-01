Boston deklasoval Golden State 125:85, Cleveland zdolal Phoenix

NBA - výsledky:



Charlotte - Dallas 110:105, Houston - Detroit 96:107, Memphis - Minnesota 108:106, New York - Atlanta 119:110, Cleveland - Phoenix 118:92, Golden State - Boston 85:125, New Orleans - Utah 123:119 pp, LA Clippers - Chicago 99:112

New York 21. januára (TASR) - Basketbalisti Bostonu vyhrali v zámorskej NBA na palubovke Golden State vysoko 125:85. Obhajca titulu dominoval počas celého zápasu, v jeho drese si Jayson Tatum pripísal 22 bodov a vo štvrtej štvrtine už pri jasnom vedení oddychoval. V domácom drese absentoval zranený Draymond Green.Líder súťaže Cleveland vyhral doma nad Phoenixom 118:92. Donovan Mitchell k tomu prispel 33 bodmi, ale po stretnutí vyzdvihol celé mužstvo: "Každý z nás k tomu výrazne prispel, bol to parádny tímový výkon." Cavs chýbali pre zdravotné problémy Evan Mobley, Isaac Okoro i Caris LeVert, no sezónnu bilanciu vylepšili na 36-6. Hosťom nepomohlo ani 23 bodov od Kevina Duranta.Hráči Chicaga zastavili šnúru piatich prehier, na palubovke Los Angeles Clippers uspeli 112:99. Zach LaVine sa na tom podieľal 35 bodmi. Domáci vyšli naprázdno po štyroch predchádzajúcich víťazstvách.Jalen Brunson sa prezentoval 34 bodmi a jeho New York Knicks si poradili s Atlantou 119:110. Dallas bez zraneného Luku Dončiča prehral štvrtý z uplynulých piatich zápasov, keď na pôde Charlotte podľahol 105:110. V drese domácich si LaMelo Ball a Miles Bridges pripísali zhodne 23 bodov, za hostí mal Kyrie Irving 33.