Boston dominoval v New Yorku, Minnesota uspela na palubovke G. State

NBA - 2. kolo play off semifinále Východnej konferencie - tretí zápas:



New York Knicks - Boston Celtics 93:115

/stav série: 2:1/



semifinále Západnej konferencie - tretí zápas:



Golden State Warriors - Minnesota Timberwolves 97:102

/stav série: 1:2/



New York 11. mája (TASR) - Basketbalisti Bostonu Celtics suverénnym spôsobom zvíťazili v noci na nedeľu na palubovke New Yorku Knicks 115:93 a znížili stav semifinálovej série Východnej konferencie na 1:2 na zápasy. Aj v súboji o postup do finále Západnej konferencie uspel hosťujúci tím, keď Minnesota Timberwolves zdolala Golden State Warriors 102:97 a ujala sa vedenia 2:1 na zápasy.Obhajcovia titulu z Bostonu nedopustili, aby sa v sérii dostali do stavu 0:3, z ktorého sa ešte žiaden tím v histórii NBA nedostal. Už v druhej štvrtine prekročili hranicu náskoku 20 bodov, pod ktorú už súpera vo zvyšku duelu ani raz nepustili. Päť hráčov v drese víťazov sa dostalo do dvojciferných čísiel, najviac bodov dal náhradník Payton Pritchard - 23, iba o jeden menej zapísal Jayson Tatum, ktorý pridal aj 9 doskokov a 7 asistencií. Knicks nestačilo 27 bodov Jalena Brunsona.Warriors nastúpili druhýkrát za sebou bez svojho lídra Stephena Curryho, ktorého trápi zadný stehenný sval. Napriek tomu boli o krok vpred ešte v úvode štvrtej štvrtiny, keď viedli o päť bodov 82:77, no nasledovala šnúra hostí 13:2, po ktorej už náskok nepustili. Ťahúňom Timberwolves bol Anthony Edwards s 36 bodmi, zaskvel sa i Julius Randle, ktorý zaznamenal v play off prvé triple double v kariére 24 bodov, 12 asistencií a 10 doskokov. V drese domácich sa strelecky presadzovali iba dvaja hráči, Jimmy Butler nazbieral 33 bodov a Jonathan Kuminga 30.