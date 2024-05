Boston i Oklahoma v úvodných dueloch semifinále konferencie uspeli

Play off NBA - 2. kolo



semifinále Východnej konferencie - 1. zápas:



Boston Celtics - Cleveland Cavaliers 120:95 (40:34, 19:15, 33:28, 28:18)



najviac bodov: Brown 32, White 25, Tatum 18 (11 doskokov) - Mitchell 33, Mobley 17 (13 doskokov), Garland 14



/stav série: 1:0/





semifinále Západnej konferencie - 1. zápas:



Oklahoma City Thunder - Dallas Mavericks 117:95 (23:23, 39:30, 27:26, 28:16)



najviac bodov: Gilgeous-Alexander 29, Holmgren 19, Jalen Williams 18 - Irving 20, Dončič 19, Gafford 16 (11 doskokov)



/stav série: 1:0/

New York 8. mája (TASR) - Basketbalisti Bostonu i Oklahomy City úspešne vstúpili do 2. kola play off zámorskej NBA. Celtics si doma poradili s Clevelandom 120:95, Thunder s prehľadom zvládli súboj s Dallasom 117:95.Víťaz základnej časti Boston mal od úvodu duel pod kontrolou, Jaylen Brown zaznamenal 32 bodov, Derrick White pridal 25, keď premenil sedem trojok. Cleveland mal za sebou sedemzápasovú sériu s Orlandom a nestačilo mu ani 33 bodov Donovana Mitchella. "," pochvaľoval si Brown podľa AFP.Oklahomčania v pozícii nasadenej jednotky západu zostávajú vo vyraďovacej časti bez prehry. Ich lídrom bol ako tradične Shai Gilgeous-Alexander, ktorý si zapísal 29 bodov a po deväť doskokov i asistencií. Za Dallas dal najviac bodov Kyrie Irving - 20, Luka Dončič sa trápil s boľavým kolenom i streľbou. Premenil iba 6 z 19 striel z poľa a zaznamenal 19 bodov. "," burcoval pred pokračovaním série Dončič.Thunder si naďalej počínajú suverénne, hoci majú tím s priemerným vekom iba 23 rokov. Nikdy v histórii NBA tak mladé mužstvo zápas 2. kola play off nevyhralo. "," pochvaľoval si kandidát na cenu MVP sezóny Gilgeous-Alexander.