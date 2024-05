Boston je krok od finále, zvíťazil nad Indianou 114:111

semifinále play off NBA



finále Východnej konferencie - 3. zápas:



Indiana Pacers - Boston Celtics 111:114 (31:32, 38:25, 21:24, 21:33)



najviac bodov: Nembhard 32, McConnell 23, Siakam a Turner (10 doskokov) po 22 - Tatum 36 (10 doskokov), Brown 24, Horford 23



/stav série: 0:3/

Indianapolis 26. mája (TASR) - Basketbalisti Bostonu Celtics sú krok od postupu do finále play off NBA. V noci na nedeľu zvíťazili v treťom dueli finále Východnej konferencie na palubovke Indiany Pacers 114:111 a v sérii vedú už 3:0 na zápasy. Postup budú môcť spečatiť vo štvrtom súboji, ktorý sa hrá v noci na utorok o 2.00 SELČ opäť v Indianapolise.Celtics dokázali v zápase zmazať 18-bodové manko. Obrat režíroval s 36 bodmi Jayson Tatum, zaznamenal aj desať doskokov a osem asistencií. Jaylen Brown prispel k triumfu 24 bodmi, Al Horford pridal 23 aj vďaka siedmim trojkám. Dôležitú trojku dal v závere Jrue Holiday, ktorý bol navyše faulovaný, premenil trestný hod a 38,9 sekundy pred koncom poslal Celtics do vedenia 112:111. Holiday potom obral o loptu Andrewa Nembharda a dvoma premenenými trestnými hodmi spečatil výhru hostí.uviedol Tatum podľa agentúry AP.Indiana ukončila domácu víťaznú sériu v play off, ktorá trvala šesť stretnutí. V zápase jej chýbal Tyrese Haliburton, ktorému sa obnovilo zranenie a musel zápas vynechať pre natiahnutý zadný stehenný sval. Pacers nepomohlo ani 32 bodov Andrewa Nembharda, Timothy John McConnell mal 23 bodov.povedal Rick Carlisle, tréner Pacers.