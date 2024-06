Boston je opäť jediným kráľom basketbalovej NBA. Môže založiť dynastiu

Boston 18. júna (TASR) - Klub Boston Celtics je opäť nespochybniteľným kráľom basketbalovej NBA. Do svojej zbierky pridal rekordný 18. titul a potvrdil, že nemá iba zaujímavú históriu, ale aj úspešnú prítomnosť a žiarivú budúcnosť.



Celtics vznikli v roku 1946, keď spolu s ďalšími desiatimi klubmi zakladali ligu BAA. Tá sa o tri roky neskôr spojila s inou profesionálnou súťažou a vznikla NBA, no jej prvý ročník sa oficiálne uznáva ako začiatok v súčasnosti najprestížnejšej zámorskej súťaže. Z pôvodnej jedenástky do dnešných dní prežila iba trojica tímov, okrem Bostonu ešte aj New York Knicks a Warriors, ktorí vznikli vo Philadelphii a dnes sídlia v San Franciscu ako Golden State.



Celtics nepatrili od úvodu medzi elitu ligy, v prvej sezóne skončili vo Východnej divízii na 5. mieste až za tímom Providence Steamrollers a nedostali sa ani do play off. Lenže "buldozeristi" zo štátu Rhode Island sa svetoznámou športovou značkou nestali, "kelti" z Massachusetts áno. Významnú zásluhu má na tom dnes už legendárny Red Auerbach, ako tréner získal s tímom deväť titulov a ako generálny manažér ďalších sedem. Boston získal pod jeho vedením prvý titul v roku 1957, nasledovala séria ôsmich triumfov v sérii v rokoch 1959-1966 a odvtedy je Boston najúspešnejším tímom histórie NBA. Oporou tímu v tejto ére bol Bill Russell, ktorého číslo 6 NBA po jeho smrti vyradila z užívania a dnes jeho meno nesie cena MVP finále.



Ďalšiu slávnu epochu zažil Boston v 80. rokoch, keď pod vedením Larryho Birda zvádzal súboje s Los Angeles Lakers, ktorých hlavnou hviezdou bol Magic Johnson. Obaja hráči sa stali neskôr spoločne s Michaelom Jordanom členmi amerického Dream Teamu na OH 1992 v Barcelone a výrazne prispeli k spopularizovaniu basketbalu vo svete. Bird s Bostonom v roku 1987 neobhájil titul a odvtedy sa "zeleno-bieli" neobjavili vo finále až do roku 2008. To sa v Bostone zišlo veľké trio Paul Pierce, Kevin Garnett a Ray Allen, poslední dvaja menovaní patrili dlhé roky medzi hviezdy NBA, no titulu sa nevedeli dočkať a pred príchodom do tímu obetovali významnú časť platu, aby si ich klub mohol dovoliť. Partia veteránov sa ešte v roku 2010 vrátila do finále, no potom už klub nastúpil cestu dlhej prestavby.



V drafte mal Boston šťastnú ruku, v roku 2016 si vybral Jaysona Tatuma a o rok neskôr Jaylena Browna, oboch z pozície číslo tri. Klub mal navyše trpezlivosť s ich výchovou, obaja museli odohrať spolu 107 duelov v play off, no titulu sa dočkali. V roku 2022 sa Celtics vrátili do finále a podľahli Golden State Warriors 2:4. V prebiehajúcej sezóne už dominovali, keď v základnej časti dosiahli 64 víťazstiev, o sedem viac ako najbližší prenasledovatelia. Vo vyraďovacej časti následne nepotrebovali k úspechu v ani jednej sérii viac ako päť duelov.



Boston sezónu ovládol, hoci podľa výdajov na platy boli najväčšími ašpirantmi na titul Golden State, Los Angeles Lakers a Phoenix. Ani jeden z týchto tímov sa však nedostal ani do 2. kola play off. Nadchádzajúce leto vstúpi v platnosť nová kolektívna zmluva medzi NBA a hráčskou asociáciou, tá bude prísnejšie trestať kluby, ktoré prekročia platový strop. Nielen finančne, ale napríklad aj odobratím draftových pozícií, či zákazom podpisovania voľných hráčov. Liga by sa mala ešte viac vyrovnať. Boston však ukázal recept na úspech, dve najväčšie hviezdy si vychoval a vybudoval okolo nich silný kolektív. Môže tak v NBA patriť medzi popredné mužstvá ešte niekoľko sezón.