Basketbalisti Bostonu na záver základnej časti preskočili Milwaukee

NBA - sumáre:



Brooklyn Nets - Indiana Pacers 134:126 (41:29, 35:31, 27:34, 31:32)



najviac bodov: Irving 35, B. Brown 21, Durant (16 asistencií, 10 doskokov) a Drummond (13 doskokov) po 20 - Brissett 28, Hield 21, D. Washington 18







Charlotte Hornets - Washington Wizards 124:108 (32:29, 24:25, 33:28, 35:26)



najviac bodov: Rozier 25, LaMelo Ball 24 (10 doskokov, 6 trojok), McDaniels a Thomas po 14 - Hačimura 21, Kispert 20, Gafford 13







Cleveland Cavaliers - Milwaukee Bucks 133:115 (46:20, 33:26, 32:33, 22:36)



najviac bodov: Love 32 (10 doskokov, 8 trojok), Markkanen 23, Mobley 18 (10 doskokov) - Mamukelašvili 28 (13 doskokov), T. Antetokunmpo 27, Nwora 24 (10 doskokov)







Houston Rockets - Atlanta Hawks 114:130 (24:35, 35:38, 32:29, 23:28)



najviac bodov: Jalen Green 41, K. Porter 26 (6 trojok), G. Mathews 14 - Young 28 (11 asistencií), Gallinari 26 (6 trojok), Hunter 22







Memphis Grizzlies - Boston Celtics 110:139 (25:32, 24:40, 30:32, 31:35)



najviac bodov: Aldama 18, Z. Williams 18, Konchar 17 (13 doskokov, 10 asistencií) - Tatum 31, J. Brown 18, Horford 13







New York Knicks - Toronto Raptors 105:94 (31:22, 20:26, 22:24, 32:22)



najviac bodov: Toppin 42 (10 doskokov, 6 trojok), Quickley 34 (12 asistencií, 10 doskokov), Burks 10 - Boucher 21, Trent 17, Flynn 10







Orlando Magic - Miami Heat 125:111 (31:31, 37:28, 33:29, 24:23)



najviac bodov: Bamba (10 doskokov) a Hampton po 21, Okeke 17 - Oladipo 40 (10 doskokov), J. Smart 20, Highsmith 16







Philadelphia 76ers - Detroit Pistons 118:106 (36:30, 26:30, 31:28, 25:18)



najviac bodov: Milton 30, Maxey a Reed po 25 - Garza 20 (10 doskokov), Livers 14, Key 12







Minnesota Timberwolves - Chicago Bulls 120:124 (21:33, 26:37, 40:27, 33:27)



najviac bodov: Knight 17, Nowell 14, Reid 13 - P. Williams 35, Dosunmu 26, T. Brown 17 (11 doskokov)







Dallas Mavericks - San Antonio Spurs 130:120 (28:29, 31:30, 38:23, 33:38)



najviac bodov: Dončič 26, Brunson 18, Finney-Smith a Pinson po 16 - K. Johnson 24, Richardson 18, D. Murray 17







Denver Nuggets - Los Angeles Lakers 141:146 pp (33:36, 36:33, 39:26, 27:40)



najviac bodov: M. Howard 25, Forbes 24, Cousins a Hyland po 17 - Monk 41 (7 trojok), Reaves 31 (16 doskokov, 10 asistencií), Ellington 18







Los Angeles Clippers - Oklahoma City Thunder 138:88 (39:18, 27:33, 29:16, 43:21)



najviac bodov: Coffey 35 (13 doskokov, 7 trojok), Kennard 20, Boston 18 - Kalaidzakis a Simpson po 17, Roby a Krejčí po 16







New Orleans Pelicans - Golden State Warriors 107:128 (26:27, 22:41, 28:21, 31:39)



najviac bodov: Marshall 19, Clark 17, Murphy 15 - Thompson 41 (7 trojok), Poole 22, Kuminga 18







Phoenix Suns - Sacramento Kings 109:116 (24:33, 27:34, 26:19, 32:30)



najviac bodov: Shamet 27, Wainright 15, Biyombo 14 - Justin Holiday, D. Jones a DiVincenzo po 19







Portland Trail Blazers - Utah Jazz 80:111 (19:16, 21:36, 16:26, 24:33)



najviac bodov: Perry 20, McLemore 13, Elleby 12 - J. Hernangómez 22, Gobert 18 (13 doskokov), Conley 14

Vyraďovacia časť NBA sezóny 2021/2022 - dvojice:



play off - 1. kolo



Východná konferencia



Miami Heat - nasadený č. 8



Boston Celtics - nasadený č. 7



Milwaukee Bucks - Chicago Bulls



Philadelphia 76ers - Toronto Raptors







play in



o 7. nasadenú pozíciu: Brooklyn Nets - Cleveland Cavaliers



o postup do zápasu o 8. nasadené miesto: Atlanta Hawks - Charlotte Hornets







Západná konferencia



Phoenix Suns - nasadený č. 8



Memphis Grizzlies - nasadený č. 7



Golden State Warriors - Denver Nuggets



Dallas Mavericks - Utah Jazz







play in



o 7. nasadenú pozíciu: Minnesota Timberwolves - Los Angeles Clippers



o postup do zápasu o 8. nasadené miesto: New Orleans Pelicans - San Antonio Spurs

New York 11. apríla (TASR) - Basketbalisti Bostonu Celtics uspeli v posledný hrací deň základnej časti NBA na palubovke Memphisu 139:110 a posunuli sa na druhú priečku vo Východnej konferencii. V 1. kole play off nastúpia proti víťazovi duelu play in o siedmu nasadenú priečku medzi Brooklynom a Clevelandom.Obhajcovia titulu z Milwaukee prehrali v Clevelande hladko 115:133, keď v snahe vyhnúť sa súboju s Nets nastúpili bez všetkých hráčov štandardnej rotácie a dobrovoľne uvoľnili pozíciu na druhom mieste východu. Celtics mali svoj duel na programe neskôr a odmietli špekulácie. Duel odohrali v najsilnejšej zostave.Jayson Tatum viedol tím s 31 bodmi, Jaylen Brown pridal 19 bodov. Druhý tím západu Memphis nechal odpočívať všetky svoje opory. "" skonštatoval tréner Ime Udoka podľa agentúry AP.Pred sezónou vysoko favorizovaný tím Nets uzavrel základnú časť štvrtou výhrou za sebou, keď zdolal Indianu 134:126. Kyrie Irving nazbieral 35 bodov, Kevin Durant si pripísal triple double 20 bodov, 10 doskokov a osobné maximum 16 asistencií. Všetkých štyroch účastníkov play in na východe delil pred posledným zápasom len jeden duel, no k zmene v tabuľke napokon neprišlo, Brooklyn, Cleveland, Atlanta i Charlotte svoje stretnutia vyhrali. Nets nastúpia v súboji o siedmu nasadenú priečku proti Clevelandu. Neúspešný zo súboja bude mať ešte opravný pokus a v stretnutí o ôsme nasadené miesto narazí na víťaza zápasu Hawks proti Hornets.Na západe sa na záver riešilo už iba konečné postavenie tímov s istotou priameho postupu do play off. Golden State uspel na ihrisku New Orleans 128:107 a udržal si tretiu priečku pred Dallasom. Utah suverénne vyhral v Portlande 111:80 a ustrážil si piatu pozíciu pred Denverom.V základnej časti dominoval tím Phoenix Suns s bilanciou 64 víťazstiev a 18 prehier, čo je klubový rekord. Mužstvo z Arizony hralo finále súťaže minulú sezónu a predtým v rokoch 1976 a 1993, no titul v zbierke ešte nemá. Milwaukee vyrazí za obhajobou z tretej priečky na východe a v 1. kole narazí na Chicago, ktoré sa vracia do play off po štvorročnej absencii. Vyraďovacia časť odštartuje zápasmi play in v noci na stredu, play off sa začne v sobotu večer SELČ.