Boston napriek absencii troch opôr zvíťazil nad Philadelphiou 106:99

výsledky NBA:



Cleveland - Detroit 113:85, Washington - Charlotte 118:104, Boston - Philadelphia 106:99, Miami - indiana 116:111, Toronto - San Antonio 112:98, Houston - Sacramento 128:130, Utah - Minnesota 118:143, Los Angeles Clippers - Dallas 104:110, Portland - Golden State 125:122

New York 9. februára (TASR) - Basketbalisti Bostonu napriek absencii troch hráčov základnej päťky zvíťazili v noci na štvrtok v NBA nad Philadelphiou 106:99 a upevnili si post lídra súťaže. V drese Celtics, ktorým pre zranenia chýbali Marcus Smart, Robert Williams III i Al Horford, zabrali 19-bodoví Malcolm Brogdon a Derrick White.Kyrie Irving zaznamenal víťaznú premiéru v drese Dallasu. Mavericks aj vďaka jeho 24 bodom triumfovali na palubovke Los Angeles Clippers 110:104. Irvinga získal Dallas uplynulú nedeľu z Brooklynu Nets. Spolu s 30-ročným rozohrávačom putoval do Texasu aj Markieff Morris, opačným smerom zamierili Dorian Finney-Smith a Spencer Dinwiddie spolu s tromi draftovými výbermi.Portland uspel v dueli s Golden State 125:122. Damian Lillard sa blysol triple-double, na konto si pripísal 33 bodov, 11 asistencií a 10 doskokov. Toronto si poradilo so San Antoniom 112:98 a uštedrilo Spurs desiatu prehru za sebou. V drese Raptors úradoval Pascal Siakam, k 37 bodom pridal aj 10 doskokov. Miami zdolalo Indianu 116:111 najmä vďaka strelecky disponovanému Bamovi Adebayovi, ktorý si s 38 bodmi vyrovnal tohtosezónne maximum.