Boston napriek návratu Jannisa dominoval v Milwaukee 108:81

Payton Pritchard (11) z Boston Celtics útočí na kôš proti Kevinovi Porterovi Jr. z Milwaukee Bucks počas druhej polovice basketbalového zápasu NBA v pondelok 2. marca 2026 v Milwaukee. Foto: TASR/AP

Celtics duel zvládli, hoci hrali druhý zápas v priebehu dvoch dní a nechali odpočívať svoju hlavnú oporu Jaylena Browna i pivota Neemiasa Quetu.

Autor TASR
New York 3. marca (TASR) - Basketbalisti Bostonu suverénnym spôsobom triumfovali v noci na utorok v NBA na palubovke Milwaukee 108:81. Bucks nepomohol ani návrat do zostavy ich lídra Jannisa Antetokunmpa po zranení lýtka, ktorý bol najlepším strelcom svojho tímu s 19 bodmi a pridal aj 11 doskokov.

Celtics duel zvládli, hoci hrali druhý zápas v priebehu dvoch dní a nechali odpočívať svoju hlavnú oporu Jaylena Browna i pivota Neemiasa Quetu, ktorý deň predtým proti Philadelphii predviedol životný výkon a zapísal si kariérové maximum 27 bodov. Napriek tomu sa do dvojciferných čísiel dostala ich kompletná päťka a ešte aj šiesty hráč Payton Pritchard, ktorý bol z pozície náhradníka najlepším strelcom stretnutia s 25 bodmi. Bostonu patrí vo Východnej konferencii 2. priečka s mankom päť duelov na lídra ligy z Detroitu.



NBA - výsledky:

Washington - Houston 118:123, Milwaukee - Boston 81:108, Utah - Denver 125:128, Golden State - Los Angeles Clippers 101:114
