Boston ovládol piate finále 106:88 a Dallas zdolal 4:1 na zápasy

finále play off NBA - 5. zápas:



Boston Celtics - Dallas Mavericks 106:88 (67:46)



Zostava a body Bostonu: Tatum 31 (11 asistencií), Brown 21, Holiday 15 (11 doskokov), White 14, Horford 9 (Hauser 8, Porziňgis 5, Pritchard 3, Brissett, Kornet a Mychajľuk po 0)



Zostava a body Dallasu: Dončič 28 (12 doskokov), Irving 15, Jones 10, Gafford 6, Washington 4 (Green 14, Exum 4, Hardy 3, Lively a Kleber po 2, Lawson, Haedaway a Powell po 0)



trojky: 13:11, fauly: 15:20, TH: 20/17 - 13/7, 19.156 divákov, štvrtiny: 28:18, 39:28, 19:21, 20:21



/konečný stav série: 4:1, Boston získal titul/

Zoznam víťazov NBA:



Boston Celtics - 18x



Los Angeles/Minneapolis Lakers - 17x



Golden State/Philadelphia Warriors - 7x



Chicago Bulls - 6x



San Antonio Spurs - 5x



Philadelphia 76ers/Syracuse Nationals, Detroit Pistons, Miami Heat - 3x



New York Knicks, Houston Rockets, Milwaukee Bucks - 2x



Cleveland Cavaliers, St. Louis Hawks, Washington Bullets, Baltimore Bullets, Seattle SuperSonics, Portland Trail Blazers, Dallas Mavericks, Rochester Royals, Toronto Raptors, Denver Nuggets - 1x





Finálové série NBA (uplynulých 25 rokov):



2024: Boston Celtics - Dallas Mavericks 4:1



2023: Denver Nuggets - Miami Heat 4:1



2022: Golden State Warriors - Boston Celtics 4:2



2021: Milwaukee Bucks - Phoenix Suns 4:2



2020: Los Angeles Lakers - Miami Heat 4:2



2019: Toronto Raptors - Golden State Warriors 4:2



2018: Golden State Warriors - Cleveland Cavaliers 4:0



2017: Golden State Warriors - Cleveland Cavaliers 4:1



2016: Cleveland Cavaliers - Golden State Warriors 4:3



2015: Golden State Warriors - Cleveland Cavaliers 4:2



2014: San Antonio Spurs - Miami Heat 4:1



2013: Miami Heat - San Antonio Spurs 4:3



2012: Miami Heat - Oklahoma City Thunder 4:1



2011: Dallas Mavericks - Miami Heat 4:2



2010: Los Angeles Lakers - Boston Celtics 4:3



2009: Los Angeles Lakers - Orlando Magic 4:1



2008: Boston Celtics - Los Angeles Lakers 4:2



2007: San Antonio Spurs - Cleveland Cavaliers 4:0



2006: Miami Heat - Dallas Mavericks 4:2



2005: San Antonio Spurs - Detroit Pistons 4:3



2004: Detroit Pistons - Los Angeles Lakers 4:1



2003: San Antonio Spurs - New Jersey Nets 4:2



2002: Los Angeles Lakers - New Jersey Nets 4:0



2001: Los Angeles Lakers - Philadelphia 76ers 4:1



2000: Los Angeles Lakers - Indiana Pacers 4:2





Zoznam najužitočnejších hráčov (MVP) finále NBA (uplynulých 25 rokov):



2024: Jaylen Brown (Boston Celtics)



2023: Nikola Jokič (Denver Nuggets)



2022: Stephen Curry (Golden State Warriors)



2021: Jannis Antetokunmpo (Milwaukee Bucks)



2020: LeBron James (Los Angeles Lakers)



2019: Kawhi Leonard (Toronto Raptors)



2018: Kevin Durant (Golden State Warriors)



2017: Kevin Durant (Golden State Warriors)



2016: LeBron James (Cleveland Cavaliers)



2015: Andre Iguodala (Golden State Warriors)



2014: Kawhi Leonard (San Antonio Spurs)



2013: LeBron James (Miami Heat)



2012: LeBron James (Miami Heat)



2011: Dirk Nowitzki (Dallas Mavericks)



2010: Kobe Bryant (Los Angeles Lakers)



2009: Kobe Bryant (Los Angeles Lakers)



2008: Paul Pierce (Boston Celtics)



2007: Tony Parker (San Antonio Spurs)



2006: Dwyane Wade (Miami Heat)



2005: Tim Duncan (San Antonio Spurs)



2004: Chauncey Billups (Detroit Pistons)



2003: Tim Duncan (San Antonio Spurs)



2002: Shaquille O'Neal (Los Angeles Lakers)



2001: Shaquille O'Neal (Los Angeles Lakers)



2000: Shaquille O'Neal (Los Angeles Lakers)



Boston 18. júna (TASR) - Basketbalisti Bostonu Celtics získali rekordný 18. titul v NBA. V noci na utorok zvíťazili doma nad Dallasom Mavericks 106:88 a vo finálovej sérii uspeli 4:1 na zápasy. Cenu pre najužitočnejšieho hráča finále si prevzal Jaylen Brown.Celtics sa na čele historickej tabuľky odpútali od Los Angeles Lakers, oba kluby mali doteraz na konte 17 titulov. "Zeleno-bieli" sa z titulu radujú prvýkrát od roku 2008. Pred dvoma rokmi postúpili do finále, no podľahli v ňom Golden State Warriors 2:4 na zápasy. Dallas sa predstavil v bojoch o majstrovský primát prvýkrát od roku 2011, no druhý titul do zbierky nepridal.Boston si na domácej palubovke išiel od úvodu za triumfom, Dallas v zápase ani raz neviedol. V závere prvej štvrtiny sa rozdiel dostal prvýkrát na hranicu desať bodov (28:18), prvý polčas uzavrel presnou strelou z polovice ihriska Payton Pritchard a zvýšil na 67:46, čo bol dovtedy najvyšší náskok Celtics v zápase. Po zmene strán sa manko natiahlo aj na 26 bodov, hráči Dallasu pôsobili, že neveria v obrat a Celtics si záver pohodlne postrážili. Najlepším strelcom víťazov bol Jayson Tatum s 31 bodmi a 11 asistenciami. Brown potvrdil, že je najkonzistentnejším hráčom novopečených šampiónov a pridal 21 bodov. Dallasu nestačilo 28 bodov a 12 doskokov Luku Dončiča, na ihrisku bývalého zamestnávateľa sa opäť nepresadil Kyrie Irving, druhý líder Mavericks zaznamenal iba 15 bodov.V poradí siedmym koučom, ktorý priviedol Boston na najvyšší stupeň v NBA sa stal Joe Mazzulla. Koncom júna bude mať iba 36 rokov a je o dva roky mladší ako pivot tímu Al Horford. Napriek tomu nie je najmladším koučom, ktorý priviedol Celtics k titulu. V roku 1969 sa o jedenásty primát zaslúžil legendárny Bill Russell, vtedy v pozícii hrajúceho kouča. Mazzulla sa na post hlavného trénera posunul z pozície asistenta trochu neplánovane, keď pred dvoma rokmi nahradil Imeho Udoku, ktorého vlastný klub po milostnej afére so zamestnankyňou najprv suspendoval a neskôr uvoľnil do Houstonu. Mladý kouč si však rýchlo získal renomé a aktuálne má na konte percentuálnu úspešnosť víťazstiev 72,9 %, čo je najviac zo všetkých trénerov v lige, ktorí viedli aspoň 200 duelov. "," povedal podľa AP Mazzulla.Pred svojím náprotivkom sa musel skloniť aj Jason Kidd, ktorý má na rozdiel od neho za sebou aj úspešnú hráčsku kariéru. Dallas môže utešovať aspoň fakt, že sa dostal do záverečnej série sezóny opäť po 13 rokoch. "," zhodnotil výkon svojho tímu Kidd.