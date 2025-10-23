< sekcia Šport
Boston podľahol Philadelphii 116:117,Phoenix zdolal Sacramento 120:116
Anthony Edwards zaznamenal 41 bodov a pomohol Minnesote k víťazstvu nad Portlandom 118:114.
Autor TASR,aktualizované
New York 23. októbra (TASR) - Basketbalisti Bostonu Celtics prehrali v nočnom zápase NBA na domácej palubovke s Philadelphiou 76ers 116:117. Naopak, darilo sa Phoenixu, ktorý zdolal Sacramento 120:116, pričom domáci dokázali zmazať 20-bodovú stratu. Devin Booker zaznamenal 31 bodov a Jordan Ott si pripísal prvé víťazstvo pri svojej premiére vo funkcii trénera Phoenixu.
Najlepším hráčom Philadelphie bol Tyrese Maxey so 40 bodmi, no zrak sa upieral na debutanta Valdeza Edgecombea. Ten zaznamenal 34 bodov, čo je najvyšší počet od roku 1959, keď si ich Wilt Chamberlain pripísal 43 za Philadelphiu Warriors. „Pre takéto momenty pracujem každý deň, celý svoj život. Toto je môj sen. Modlil som sa za toto, aby som sa dostal do NBA a zostal tu. Toto bolo šialené a prekonalo to moje očakávanie od seba samého,“ citovala Edgecombeho agentúra AP.
Anthony Edwards zaznamenal 41 bodov a pomohol Minnesote k víťazstvu nad Portlandom 118:114. Victor Wembanyama zaznamenal 40 bodov a 15 doskokov, čím pomohol San Antoniu triumfovať na palubovke Dallasu 125:92. „Myslím si, že sme všetci vedeli, že bude asertívny. Bol mimo osem mesiacov a na svoj návrat čakal pravdepodobne viac ako všetci ostatní. Užil si to a hral úžasne,“ povedal kouč hostí Mitch Johnson ohľadom Wembanyamu, ktorý bol mimo diania od februárovej diagnózy trombózy v ramene. Ziskom 40 bodov stanovil nový klubový rekord v otváracom zápase.
NBA-výsledky:
Boston - Philadelphia 116:117, Phoenix - Sacramento 120:116, Portland - Minnesota 114:118, Dallas - San Antonio 92:125, Charlotte - Brooklyn 136:117, NY Knicks - Cleveland 119:111, Orlando - Miami 125:121, Atlanta - Toronto 118:138, Chicago - Detroit 115:111, Memphis - New Orleans 128:122, Milwaukee - Washington 133:120, Utah - LA Clippers 129:108
NBA - sumáre:
Phoenix Suns - Sacramento Kings 120:116 (19:29, 35:42, 36:21, 30:24)
Najviac bodov: Booker 31, Brooks 22, Allen 18 - LaVine 30, DeRozan 29, Monk 19
Portland Trail Blazers - Minnesota Timberwolves 114:118 (35:33, 26:24, 24:31, 19:30)
Najviac bodov: Grant 29, Avdija 20, Sharpe 15 - Edwards 41, Randle 19, McDaniels 18
Dallas Mavericks - San Antonio Spurs 92:125 (29:28, 22:32, 21:33, 20:32)
Najviac bodov: Davis 22 (13 doskokov), Washington 17, Flagg 10 (10 doskokov) - Wembanyama 40 (15 doskokov), Castle 22, Harper 15
Utah Jazz - Los Angeles Clippers 129:108 (43:19, 35:28, 30:33, 21:28)
Najviac bodov: Kessler 22, Markkanen 20, Sensabaugh 20 - Zubac 19, Harden 15 (11 asistencií), Lopez 15
Chicago Bulls - Detroit Pistons 115:111 (35:19, 29:30, 30:30, 21:32)
Najviac bodov: Vučevič 28 (14 doskokov), Buzelis 21, Giddey 19 (11 asistencií) - Cunningham 23 (10 asistencií), Stewart 20 (10 doskokov), Holland 19
Memphis Grizzlies - New Orleans Pelicans 128:122 (27:30, 29:37, 41:22, 31:33)
Najviac bodov: Morant 35, Jackson 18, Caldwell-Pope 15 - Williamson 27, Fears 17, Jones 17
Milwaukee Bucks - Washington Wizards 133:120 (40:23, 32:30, 29:37, 32:30)
Najviac bodov: Antetokounmpo 37 (14 doskokov), Trent 17, Kuzma 12 - Middleton 23, George 21, Johnson 16
Atlanta Hawks - Toronto Raptors 118:138 (34:36, 25:29, 28:45, 31:28)
Najviac bodov: Johnson 22, Young 22, Porzingis 20 - Barett 25, Barnes 22, Dick 21
Boston Celtics - Philadelphia 76ers 116:117 (28:26, 23:31, 35:18, 30:42)
Najviac bodov: Brown 25, White 25, Queta 17 - Maxey 40, Edgecombe Jr. 34, Barlow 13
Charlotte Hornets - Brooklyn Nets 136:117 (38:32, 39:28, 34:37, 25:20)
Najviac bodov: Miller 25, Ball 20, Bridges 18 (11 doskokov) - Claxton 17, Thomas 15, Demin 14
New York Knicks - Cleveland Cavaliers 119:111 (33:23, 32:27, 22:27, 32:24)
Najviac bodov: Anunoby 24 (14 doskokov), Brunson 23, Towns 19 (11 doskokov) - Mitchell 31, Mobley 22, Merrill 19
Orlando Magic - Miami Heat 125:121 (38:39, 31:26, 21:26, 35:30)
Najviac bodov: Banchero 24 (11 doskokov), Wagner 24, Bane 23 - Powell 28, Wiggins 18, Mitchell 16 (12 asistencií)
