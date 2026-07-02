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Boston pošle Jaylena Browna do Philadelphie výmenou za Georgea
Dvadsaťdeväťročný Brown postúpil počas všetkých desiatich sezón v drese Celtics do play off, vyraďovaćku v roku 2021 však pre vážne zranenie vynechal.
Autor TASR
Boston 2. júla (TASR) - Klub zámorskej basketbalovej NBA Boston Celtics vymení hviezdneho krídelníka Jaylena Browna do Philadelphie 76ers za skúseného Paula Georgea. Podľa televízie ESPN získa Boston v rámci výmeny aj dve voľby v prvom a dve voľby v druhom kole draftu.
Správa prišla v prvý deň rokovaní s voľnými hráčmi NBA, len niekoľko dní po informáciách, že Brown ako dlhoročná opora Celtics figuroval aj v možnom balíku za gréckeho krídelníka Giannisa Antetokounmpa, ktorého Milwaukee Bucks napokon vymenili do Miami Heat.
Dvadsaťdeväťročný Brown postúpil počas všetkých desiatich sezón v drese Celtics do play off, vyraďovaćku v roku 2021 však pre vážne zranenie vynechal. Šesťkrát si zahral vo finále Východnej konferencie a dvakrát vo finále NBA. V roku 2024 získal ocenenie pre najužitočnejšieho hráča finálovej série (MVP), keď Boston doviedol k majstrovskému titulu. V sezóne 2025/2026 dosahoval priemery 28,7 bodu, 6,9 doskoku a 5,1 asistencie na zápas. Celtics obsadili druhé miesto vo Východnej konferencii, no už v 1. kole play off ich vyradila práve Philadelphia.
Správa prišla v prvý deň rokovaní s voľnými hráčmi NBA, len niekoľko dní po informáciách, že Brown ako dlhoročná opora Celtics figuroval aj v možnom balíku za gréckeho krídelníka Giannisa Antetokounmpa, ktorého Milwaukee Bucks napokon vymenili do Miami Heat.
Dvadsaťdeväťročný Brown postúpil počas všetkých desiatich sezón v drese Celtics do play off, vyraďovaćku v roku 2021 však pre vážne zranenie vynechal. Šesťkrát si zahral vo finále Východnej konferencie a dvakrát vo finále NBA. V roku 2024 získal ocenenie pre najužitočnejšieho hráča finálovej série (MVP), keď Boston doviedol k majstrovskému titulu. V sezóne 2025/2026 dosahoval priemery 28,7 bodu, 6,9 doskoku a 5,1 asistencie na zápas. Celtics obsadili druhé miesto vo Východnej konferencii, no už v 1. kole play off ich vyradila práve Philadelphia.