Pastrňák bol hrdinom Bruins, v predĺžení rozhodol o postupe Bostonu

David Pastrňák (88) z Bostonu Bruins oslavuje svoj gól s Morganom Geekiem (39), Charliem McAvoyom (73) a Brandonom Carlom (25) v predĺžení počas siedmeho zápasu prvého kola play-off hokejového Stanleyho pohára NHL proti Torontu Maple Leafs v sobotu 4. mája 2024 v Bostone. Foto: TASR/AP

Play off NHL - 1. kolo:



štvrťfinále Východnej konferencie - 7. zápas:



Boston Bruins - Toronto Maple Leafs 2:1 pp



/konečný stav série: 4:3, Boston postúpil/







dvojice 2. kola play off NHL:



semifinále Východnej konferencie:



New York Rangers - Carolina Hurricanes



Florida Panthers - Boston Bruins







semifinále Západnej konferencie:



Vancouver Canucks - Edmonton Oilers

Boston 5. mája (TASR) - Hokejisti Bostonu zvíťazili v rozhodujúcom siedmom stretnutí 1. kola play off NHL nad Torontom 2:1 po predĺžení a celú sériu vyhrali 4:3 na zápasy. Triumf Bruins vo štvrťfinálovej sérii Východnej konferencie zariadil v 62. minúte český útočník David Pastrňák. Boston sa stretne v 2. kole vyraďovacej časti s Floridou.Hrdinom Bruins bol Pastrňák, ktorý sa presadil už po 114 sekundách extračasu. Hampus Lindholm nahodil puk na zadný mantinel, český útočník si ho dokorčuľoval a bekhendom prekonal Iľju Samsonova. Diváci čakali na prvý gól v TD Garden až do tretej tretiny a v 50. minúte sa do vedenia dostalo Toronto. Tyler Bertuzzi získal puk v útočnom pásme, prihral Austonovi Matthewsovi, ktorý našiel na druhej strane Williama Nylandera a švédsky krídelník trafil odkrytú časť bránky. Najlepší kanonier (69 gólov) základnej časti Matthews sa vrátil do zostavy Maple Leafs po dvoch dueloch, keď chýbal pre chorobu a nešpecifikované zranenie. Lindholm vyrovnal o 81 sekúnd strelou z pravého kruhu. Dve sekundy pred koncom tretej časti mohol rozhodnúť Nylander, no duel išiel za stavu 1:1 do predĺženia a Pastrňák poslal svoj tím ďalej.