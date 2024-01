Boston potvrdil pozíciu lídra triumfom na palubovke San Antonia

NBA - výsledky:



Washington - Atlanta 126:130, New Orleans - LA Lakers 129:109, Oklahoma - Brooklyn 124:108, San Antonio - Boston 101:134, Memphis - Sacramento 92:123, Phoenix - Orlando 112:107



New York 1. januára (TASR) - Basketbalisti Bostonu Celtics potvrdili pozíciu lídra zámorskej NBA, keď uspeli na palubovke San Antonia presvedčivo 134:101. Jayson Tatum k tomu prispel 25 bodmi, jeho spoluhráč Jaylen Brown pridal 24. Boston natiahol šnúru víťazstiev na číslo šesť.Deň po svojich 39. narodeninách nastrieľal LeBron James 34 bodov, no jeho Los Angeles Lakers prehrali v hale New Orleans 109:129. Zion Williamson a Brandon Ingram si v drese domácich pripísali zhodne po 26 bodov.Trae Young sa blysol 40 bodmi a 13 asistenciami a výrazne tak pomohol Atlante k triumfu 130:126 na palubovke Washingtonu. Domácim nestačilo ani 38 bodov v podaní Kylea Kuzmu.Litovčan Domantas Sabonis si zapísal triple-double s 13 bodmi, 21 doskokmi a 12 asistenciami, jeho Sacramento vyhralo na pôde Memphisu vysoko 123:92.