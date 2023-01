Boston predĺžil víťaznú sériu, Devils s Tatarom zdolali Pittsburgh

NHL - výsledky:



New Jersey - Pittsburgh 2:1 pp, Boston - San Jose 4:0, Chicago - Los Angeles 1:2, Philadelphia - Winnipeg 3:5, Arizona - Vegas 4:1



New York 23. januára (TASR) - Hokejisti Bostonu Bruins potvrdili pozíciu najlepšieho tímu NHL, keď v nočnom zápase zdolali San Jose Sharks 4:0. Z víťazstva sa tešili aj hráči New Jersey Devils, ktorí v zostave so slovenským útočníkom Tomášom Tatarom zdolali Pittsburgh 2:1 po predĺžení. Druhý hetrik v sezóne dosiahol útočník Arizony Clayton Keller, keď pomohol k víťazstvu nad Vegas 4:1.O víťazstve New Jersey rozhodol v 63. minúte v presilovke obranca Dougie Hamilton, ktorý mal aj asistenciu pri prvom zásahu domácich z hokejky Jacka Hughesa. Jediný gól Pittsburghu zaznamenal Sidney Crosby. Tomáš Tatar nebodoval v treťom stretnutí po sebe. Nastúpil v druhej formácii, odohral 16:10 min a bol na ľade aj pri úvodnom góle "diablov." Okrem plusového bodu zaznamenal aj dve strely. Devils zvíťazili v šiestom z uplynulých siedmich zápasov.Boston potvrdil pozíciu favorita proti San Jose a víťazstvom 4:0 si predĺžil úspešné série. Zvíťazil v piatom stretnutí po sebe a v jedenástom vzájomnom v sérii. Brankár Linus Ullmark vychytal v 30. zápase sezóny už 25. víťazstvo, pričom v klubovej histórii na to potreboval menej zápasov iba Tiny Thompson (29). Čisté konto sa mu však nezapočítalo, keďže v polovici tretej tretiny ho pre problémy s korčuľou na dve minúty vystriedal Jeremy Swayman.Hokejisti Arizony dosiahli prvé víťazstvo v riadnom hracom čase v roku 2023. Čakali naň najdlhšie zo všetkých tímov. Na triumfe nad Vegas sa hetrikom podieľal Clayton Keller, ktorý zopakoval trojgólový zápis z decembrového zápasu s Philadelphiou.Hráči Los Angeles zvíťazili na ľade Chicaga 2:1. Oba góly "kráľov" strelil útočník Jaret Anderson-Dolan a jeho tím zvíťazil prvýkrát po troch prehrách. Zároveň tým zastavil víťaznú sériu Chicaga na čísle tri.Hokejisti Winnipegu viedli na ľade Philadelphie od 9. minúty už 3:0 a hoci o náskok prišli, napokon získali tri body. Zvíťazili 5:3 a bodovo sa vyrovnali najlepšiemu tímu Západnej konferencie Dallasu (obaja po 63). Dva góly "letcov" strelil útočník Kevin Hayes, ktorý nastúpil na svoj 600. zápas v kariére.