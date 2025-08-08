< sekcia Šport
Boston predĺžil zmluvu s trénerom Mazzullom
Prezident Celtics Brad Stevens počas sezóny 2024/2025 vyhlásil, že si klub želá, aby bol Mazzulla dlhodobo jeho tréner.
Autor TASR
Boston 8. augusta (TASR) - Klub zámorskej NBA Boston Celtics predĺžil zmluvu s trénerom Joeom Mazzullom. Dĺžku kontraktu ani ďalšie detaily kontraktu klub nezverejnil.
Prezident Celtics Brad Stevens počas sezóny 2024/2025 vyhlásil, že si klub želá, aby bol Mazzulla dlhodobo jeho tréner. „Nebol by som tu bez svojej viery, svojej manželky a svojich detí. Som vďačný za hráčov, ktorých som mohol trénovať v uplynulých troch sezónach,“ uviedol 37-ročný Mazzulla, ktorý má za sebou tretiu sezónu v pozícii trénera Celtics. V každej z nich doviedol tím do play off a v roku 2024 s ním získal 18. titul v histórii klubu. Stal sa najmladším trénerom od roku 1969, ktorý zvíťazil vo finále.
Prezident Celtics Brad Stevens počas sezóny 2024/2025 vyhlásil, že si klub želá, aby bol Mazzulla dlhodobo jeho tréner. „Nebol by som tu bez svojej viery, svojej manželky a svojich detí. Som vďačný za hráčov, ktorých som mohol trénovať v uplynulých troch sezónach,“ uviedol 37-ročný Mazzulla, ktorý má za sebou tretiu sezónu v pozícii trénera Celtics. V každej z nich doviedol tím do play off a v roku 2024 s ním získal 18. titul v histórii klubu. Stal sa najmladším trénerom od roku 1969, ktorý zvíťazil vo finále.