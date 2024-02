Boston prehral s Los Angeles po predĺžení, rozhodol Clarke

NHL - výsledok:



Boston - Los Angeles 4:5 pp



New York 17. februára (TASR) - Hokejisti Los Angeles zvíťazili v sobotnom zápase NHL na ľade Bostonu 5:4 po predĺžení. O triumfe Kings rozhodol 27 sekúnd pred koncom extra času 21-ročný obranca Brandt Clarke. Pre bývalého hráča Nových Zámkov to bol premiérový gól v zámorskej profilige.V drese Bruins si dva góly a asistenciu pripísal veterán James van Riemsdyk. Boston neudržal v zápase náskok 3:1 a ani 4:3. Ziskom bodu sa síce vrátil na čelo Východnej konferencie, no sériu bez víťazstva predĺžil už na štyri stretnutia. Kings potvrdili stúpajúcu formu, vybojovali štvrtý triumf z uplynulých piatich duelov.