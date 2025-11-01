< sekcia Šport
Boston pripravil Philadelphii prvú prehru v sezóne
Autor TASR
New York 1. novembra (TASR) - Basketbalisti Philadelphie prehrali v zámorskej NBA prvýkrát v tejto sezóne. V dramatickom súboji doma nestačili na Boston o jediný bod 108:109, keď sa v drese hostí prezentoval Jaylen Brown 32 bodmi.
Nezdolané v novom ročníku je naďalej Chicago, ktoré vyhralo doma nad New Yorkom Knicks 135:125 a má bilanciu 5-0. Josh Giddey nastrieľal 32 bodov a Nikola Vučevič pridal 26. Okrem Bulls majú stopercentnú bilanciu v lige už len San Antonio a Oklahoma City.
Luka Dončič sa po zdravotných problémoch vrátil vo veľkom štýle do zostavy Los Angeles Lakers. V dueli na palubovke Memphisu pomohol 44 bodmi a 12 doskokmi k víťazstvu hostí 117:112. Kawhi Leonard zaznamenal 34 bodov a jeho Los Angeles Clippers zdolali New Orleans 126:124.
NBA - výsledky:
Indiana - Atlanta 108:128, Philadelphia - Boston 109:109, Cleveland - Toronto 101:112, Chicago - New York 135:125, Memphis - LA Lakers 112:117, Phoenix - Utah 118:96, Portland - Denver 109:107, LA Clippers - New Orleans 126:124
