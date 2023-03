Boston prišiel o 28-bodový náskok a podľahol doma Brooklynu

NBA - sumáre:

Charlotte Hornets - Orlando Magic 106:117 (26:31, 22:33, 25:27, 33:26)



najviac bodov: Oubre 29 (10 doskokov), Rozier 22, Hayward 17 - Banchero 31, Anthony 16, Suggs 15

Atlanta Hawks - Portland Trail Blazers 129:111 (31:19, 28:30, 38:27, 32:35)



najviac bodov: D. Murray 41, Young 23 (11 asistencií), Hunter 17 - Lillard 33, Reddish 25, Grant 14

Boston Celtics - Brooklyn Nets 105:115 (37:15, 27:40, 20:34, 21:26)



najviac bodov: Brown 35, Tatum 22 (13 doskokov), White 16 - Bridges 38 (10 doskokov), Johnson 20, Finney-Smith a Dinwiddie po 17



Chicago Bulls - Phoenix Suns 104:125 (29:40, 35:20, 21:34, 19:31)



najviac bodov: DeRozan 31, LaVine 27, Vučevič 13 - Booker 35 (6 trojok), Okogie 25, Durant 20



Miami Heat - New York Knicks 120:122 (31:37, 25:34, 32:25, 32:26)



najviac bodov: Butler 33, Herro 29, Adebayo 18 - Randle 43 (8 trojok), Brunson 25, Quickley 21

Oklahoma City Thunder - Utah Jazz 130:103 (34:29, 33:23, 30:32, 33:19)



najviac bodov: Wiggins 27, Jalen Williams 20, Dort 19 - Markkanen 20 (10 doskokov), Fontecchio 16, Olynyk 15

Denver Nuggets - Memphis Grizzlies 113:97 (28:27, 22:31, 30:22, 33:17)



najviac bodov: Porter 26, J. Murray 22, Jokič 18 (18 doskokov, 10 asistencií) - Morant 27 (10 asistencií), Bane 19, Jackson 15

Golden State Warriors - New Orleans Pelicans 108:99 (21:35, 33:22, 28:21, 26:21)



najviac bodov: Thompson 27, Kuminga 19, Poole 18 - McCollum 25, Ingram 17, Murphy 15

Sacramento Kings - Los Angeles Clippers 128:127 (35:32, 33:31, 33:33, 27:31)



najviac bodov: Fox 33, Sabonis 23 (10 doskokov), Barnes 20 - George 28, Westbrook 27 (10 asistencií), Gordon 21

Los Angeles Lakers - Minnesota Timberwolves 102:110 (34:33, 21:23, 21:27, 26:27)



najviac bodov: Davis 38, Beasley 15, Walker 10 - Gobert 22 (14 doskokov), Edwards 19, Reid 15

New York 4. marca (TASR) - Basketbalisti Denveru zvíťazili doma v súboji dvoch najlepších tímov Západnej konferencie NBA nad Memphisom 113:97. Pred súperom majú v tabuľke náskok už šesť zápasov. Hráči New Yorku Knicks natiahli víťaznú sériu na osem duelov, keď uspeli aj v Miami tesne 122:120. Druhý tím Východnej konferencie a celej ligy Boston prekvapujúco nestačil doma na Brooklyn 105:115.Najviac bodov za Nuggets dal Michael Porter - 26, Nikola Jokič si zapísal 18 bodov, 18 doskokov a 10 asistencií a tri dvojciferné ukazovatele zaznamenal už 25-krát v sezóne. Grizzlies nestačilo ani 27 bodov a 10 asistencií Ja Moranta.pochvaľoval si tréner Denveru Mike Malone podľa AP.Celtics doma viedli aj o 28 bodov, no omladený tím Nets zabojoval a otočil výsledok. Finalisti predchádzajúceho ročníka podobný náskok stratili predtým ešte vo februári 2019. Brooklyn sa po interných problémoch vzdal služieb hviezdnych opôr Kevina Duranta a Kyrieho Irvinga a od uzávierky výmien sa mu výsledkovo nedarilo, no proti Bostonu zabrali hráči, ktorí prišli do tímu po trejde z Phoenixu. Mikal Bridges dal 38 bodov a Cam Johnson oslávil 27. narodeniny 20 bodmi.povedal Bridges, ktorý v tíme Suns mal predovšetkým obranné povinnosti.Duel v Miami rozhodol Julius Randle. Nazbieral 43 bodov a premenil aj rozhodujúcu trojku sedem desatín sekundy pred koncom z pomerne krkolomnej pozície, keď mu predtým hráči Miami takmer loptu vzali.povzdychol si kouč Miami Erik Spoelstra.Nový tréner Atlanty Quin Snyder si pripísal prvú výhru, keď Hawks zvíťazili nad Portlandom 129:111. Výraznou mierou k tomu prispel Dejounte Murray, ktorý si vylepšil kariérne maximum na 41 bodov. V ďalšom dôležitom súboji tímov na hranici postupu do vyraďovačky Oklahoma City zdolala doma Utah 130:103 aj bez svojho zraneného lídra Shaia Gilgeousa-Alexandra a ukončila sériu piatich prehier. Lakers bez LeBrona Jamesa nestačili doma na Minnesotu a v Západnej konferencii sú prví pod čiarou postupu o pol duelu za New Orleansom. O ďalší zápas späť sú Oklahomčania.