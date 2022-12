Boston prišiel o rekordnú sériu, Kadri rozhodol o triumfe Calgary

výsledky:



Boston Bruins - Vegas Golden Knights 3:4 pp a sn, New York Rangers - St. Louis Blues 6:4, Philadelphia Flyers - Colorado Avalanche 5:3, Edmonton Oilers - Washington Capitals 2:3, Calgary Flames - Arizona Coyotes 3:2, Vancouver Canucks - Montreal Canadiens 7:6 pp

New York 6. decembra (TASR) - Rekordná víťazná séria hokejistov Bostonu na domácom ľade od začiatku sezóny sa skončila na čísle štrnásť. Bruins o ňu prišli v noci na utorok, keď prehrali v TD Garden s Vegas 3:4 po predĺžení a samostatných nájazdoch, v piatej sérii rozhodol Reilly Smith. Slovenský útočník Adam Ružička sa tešil z výhry Calgary nad Arizonou 3:2, hostia prehrali piaty duel po sebe. Juraj Slafkovský nebodoval v zápase Montrealu, ktorý viedol nad Vancouverom po prvej tretine 4:0, no nakoniec prehral 6:7 po predĺžení.Dvadsaťtriročný Ružička sa predstavil v treťom útoku a odohral 14:34 minúty. Do štatistík si pripísal jednu strelu na bránku, tri bodyčeky a jeden mínusový bod. O triumfe Calgary rozhodol trojbodový Nazem Kadri, ktorý pridal ku dvom asistenciám v 56. minúte víťazný gól. Washington vyhral na ľade Edmontonu 3:2, slovenský obranca hostí Martin Fehérváry nehral pre zranenie v hornej časti tela. Brankár Jaroslav Halák kryl chrbát Igorovi Šesťorkinovi, ktorý doviedol New York Rangers k triumfu nad St. Louis Blues 6:4.Slafkovský odohral v zápase proti Vancouveru 14:36 minút. Osemnásťročný útočník si do štatistík pripísal plusový bod a dva hity. O triumfe domácich rozhodol po trinástich sekundách predĺženia Elias Pettersson.